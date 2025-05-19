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Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта - РИА Новости, 19.05.2025
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18:44 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/sud-2017920133.html
Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта
Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта - РИА Новости, 19.05.2025
Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта
Хорошевский суд Москвы отклонил иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" на один миллион рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:44:00+03:00
2025-05-19T18:44:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
красногорск
крокус
пикник
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отклонил иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" на один миллион рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде. Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что исковое заявление принято к производству. Истец считал, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250519/krokus-2017818585.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, красногорск, крокус, пикник, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Красногорск, Крокус, Пикник, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта

Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта на 1 млн руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отклонил иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" на один миллион рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде.
Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что исковое заявление принято к производству. Истец считал, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" продлили срок ареста
Вчера, 13:15
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваКрасногорскКрокусПикникКрокус Сити ХоллТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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