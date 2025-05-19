https://ria.ru/20250519/sud-2017920133.html

Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта

Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта - РИА Новости, 19.05.2025

Суд отклонил иск пострадавшего в "Крокусе" к организатору концерта

Хорошевский суд Москвы отклонил иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" на один миллион рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:44:00+03:00

2025-05-19T18:44:00+03:00

2025-05-19T18:44:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

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красногорск

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пикник

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отклонил иск пострадавшего в теракте в "Крокусе" к организатору концерта группы "Пикник" на один миллион рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде. Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что исковое заявление принято к производству. Истец считал, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просил суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, красногорск, крокус, пикник, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik