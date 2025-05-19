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В Херсонской области шпионку ГУР Украины осудили на 12 лет - РИА Новости, 19.05.2025
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17:03 19.05.2025 (обновлено: 17:49 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sud-2017885099.html
В Херсонской области шпионку ГУР Украины осудили на 12 лет
В Херсонской области шпионку ГУР Украины осудили на 12 лет - РИА Новости, 19.05.2025
В Херсонской области шпионку ГУР Украины осудили на 12 лет
Херсонский областной суд назначил задержанной шпионке ГУР Украины 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам в Управлении ФСБ РФ по Херсонской области. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:03:00+03:00
2025-05-19T17:49:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Херсонский областной суд назначил задержанной шпионке ГУР Украины 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам в Управлении ФСБ РФ по Херсонской области. В ФСБ сообщили, что обвиняемая жительница Херсонский области, 1973 года рождения, по заданию сотрудника ГУР МО Украины, осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области. Кроме того, осужденная организовывала схроны взрывчатки и боеприпасов, а также координировала диверсионно-террористическую деятельность против российских военных и органов власти. "Приговором Херсонского областного суда, задержанной шпионке ГУР Украины, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. "Во время задержания у подозреваемой было обнаружено большое количество взрывчатки, детонаторы и гранаты", - подчеркнул собеседник агентства. Осуждена агент ГУР Украины по статье 276 УК РФ "Шпионаж", пунктам "а, в" части 3 и статьи 222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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украина, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области шпионку ГУР Украины осудили на 12 лет

Шпионке ГУР Украины, задержанной в Херсонской области, назначили 12 лет колонии

© УФСБ России по Херсонской областиШпионке ГУР Украины, задержанной в Херсонской области, назначили 12 лет колонии
Шпионке ГУР Украины, задержанной в Херсонской области, назначили 12 лет колонии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© УФСБ России по Херсонской области
Шпионке ГУР Украины, задержанной в Херсонской области, назначили 12 лет колонии
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Херсонский областной суд назначил задержанной шпионке ГУР Украины 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам в Управлении ФСБ РФ по Херсонской области.
В ФСБ сообщили, что обвиняемая жительница Херсонский области, 1973 года рождения, по заданию сотрудника ГУР МО Украины, осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области. Кроме того, осужденная организовывала схроны взрывчатки и боеприпасов, а также координировала диверсионно-террористическую деятельность против российских военных и органов власти.
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"Приговором Херсонского областного суда, задержанной шпионке ГУР Украины, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
"Во время задержания у подозреваемой было обнаружено большое количество взрывчатки, детонаторы и гранаты", - подчеркнул собеседник агентства.
Осуждена агент ГУР Украины по статье 276 УК РФ "Шпионаж", пунктам "а, в" части 3 и статьи 222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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УкраинаРоссияХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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