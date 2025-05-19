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Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой - РИА Новости, 19.05.2025
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой
Центральный районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста заместителю министра ЖКХ региона Наталье Толчеевой, которую обвиняют в мошенничестве, на два... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:25:00+03:00
2025-05-19T14:25:00+03:00
2025-05-19T14:33:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста заместителю министра ЖКХ региона Наталье Толчеевой, которую обвиняют в мошенничестве, на два месяца, до 17 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мера пресечения (в виде домашнего ареста — ред.) продлена (Толчеевой — ред.) до 17 июля 2025 года", — сообщили в пресс-службе Центрального районного суд Воронежа. В конце января Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителям министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталье Толчеевой. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ранее был продлён срок домашнего ареста Евсюковой.
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой
Замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой продлили домашний арест до 17 июля