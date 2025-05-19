https://ria.ru/20250519/sud-2017836234.html

Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой

Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой - РИА Новости, 19.05.2025

Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой

Центральный районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста заместителю министра ЖКХ региона Наталье Толчеевой, которую обвиняют в мошенничестве, на два... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:25:00+03:00

2025-05-19T14:25:00+03:00

2025-05-19T14:33:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста заместителю министра ЖКХ региона Наталье Толчеевой, которую обвиняют в мошенничестве, на два месяца, до 17 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мера пресечения (в виде домашнего ареста — ред.) продлена (Толчеевой — ред.) до 17 июля 2025 года", — сообщили в пресс-службе Центрального районного суд Воронежа. В конце января Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителям министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталье Толчеевой. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ранее был продлён срок домашнего ареста Евсюковой.

https://ria.ru/20250506/sud-2015220650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, россия