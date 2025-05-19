Рейтинг@Mail.ru
Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/sud-2017795652.html
Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе
Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе - РИА Новости, 19.05.2025
Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе
Ярославский областной суд оставил в силе приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанному невиновным по эпизоду об угрозах убийством в адрес... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:25:00+03:00
2025-05-19T11:25:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
екатерина мизулина
ярославский областной суд
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977250518_0:151:1000:714_1920x0_80_0_0_3ea1695033428776205fe88f0df18772.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил в силе приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанному невиновным по эпизоду об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости представитель суда. В понедельник Ярославский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора. Представитель суда уточнила, что прокуратура оспаривала только ту часть приговора, в которой Дурдиев был признан невиновным в угрозах Мизулиной. "Приговор оставлен без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Дурдиев обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, фигурант 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес главы Лиги безопасного интернета Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". В марте этого года треш-стример был признан Кировским районный судом Ярославля невиновным по статье об угрозах убийством в адрес Мизулиной. Тогда же суд назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека. Гособвинение запрашивало по обоим эпизодам 4,5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html
https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977250518_0:57:1000:807_1920x0_80_0_0_4a8308799f97ee9f805090795f225802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, екатерина мизулина, ярославский областной суд, лига безопасного интернета
Происшествия, Ярославль, Россия, Екатерина Мизулина, Ярославский областной суд, Лига безопасного интернета
Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе

Суд отклонил апелляцию по оспариванию невиновности Дурдиева в угрозах Мизулиной

Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Аслан Дурдиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил в силе приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанному невиновным по эпизоду об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости представитель суда.
В понедельник Ярославский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора. Представитель суда уточнила, что прокуратура оспаривала только ту часть приговора, в которой Дурдиев был признан невиновным в угрозах Мизулиной.
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной
15 мая, 23:26
"Приговор оставлен без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Дурдиев обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, фигурант 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес главы Лиги безопасного интернета Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
В марте этого года треш-стример был признан Кировским районный судом Ярославля невиновным по статье об угрозах убийством в адрес Мизулиной. Тогда же суд назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека. Гособвинение запрашивало по обоим эпизодам 4,5 лет лишения свободы.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву
13 мая, 12:32
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЕкатерина МизулинаЯрославский областной судЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала