https://ria.ru/20250519/sud-2017795652.html

Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе

Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе - РИА Новости, 19.05.2025

Приговор треш-стримера Дурдиева оставили в силе

Ярославский областной суд оставил в силе приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанному невиновным по эпизоду об угрозах убийством в адрес... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:25:00+03:00

2025-05-19T11:25:00+03:00

2025-05-19T11:25:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

екатерина мизулина

ярославский областной суд

лига безопасного интернета

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил в силе приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанному невиновным по эпизоду об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости представитель суда. В понедельник Ярославский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора. Представитель суда уточнила, что прокуратура оспаривала только ту часть приговора, в которой Дурдиев был признан невиновным в угрозах Мизулиной. "Приговор оставлен без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Дурдиев обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, фигурант 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес главы Лиги безопасного интернета Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". В марте этого года треш-стример был признан Кировским районный судом Ярославля невиновным по статье об угрозах убийством в адрес Мизулиной. Тогда же суд назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека. Гособвинение запрашивало по обоим эпизодам 4,5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html

https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html

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происшествия, ярославль, россия, екатерина мизулина, ярославский областной суд, лига безопасного интернета