https://ria.ru/20250519/sud-2017779223.html

На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву

На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву - РИА Новости, 19.05.2025

На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву

Жительницу Республики Алтай, привязавшую шестилетнего сына к дереву в качестве наказания, приговорили к трем годам принудительных работ, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:30:00+03:00

2025-05-19T10:30:00+03:00

2025-05-19T10:30:00+03:00

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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Республики Алтай, привязавшую шестилетнего сына к дереву в качестве наказания, приговорили к трем годам принудительных работ, сообщили в СУСК по региону. "Собранные Шебалинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице села Черга. Она признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина с супругом и своим 6-летним сыном занималась выпасом скота. "В один из дней за незначительный проступок женщина решила наказать ребенка, который баловался и распугал скот, привязав его за туловище к стволу дерева, тем самым незаконно лишив его свободы", - добавляют в СУСК. Спустя некоторое время мальчик смог самостоятельно освободиться. После того, как об инциденте стало известно, органы опеки и попечительства района изъяли ребенка из семьи и передали на воспитание биологическому отцу. Мальчик живет с ним и сейчас. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен заявленный в интересах несовершеннолетнего гражданский иск, с осужденной в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей в счет компенсации морального средства", - говорится в сообщении. В незаконном лишении свободы мальчика обвиняют и его отчима, суд над ним еще продолжается.

https://ria.ru/20250514/irkutsk-2016936307.html

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республика алтай, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество