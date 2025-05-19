На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву
СК: пастушку, привязавшую сына к дереву, осудили на Алтае
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Жительницу Республики Алтай, привязавшую шестилетнего сына к дереву в качестве наказания, приговорили к трем годам принудительных работ, сообщили в СУСК по региону.
"Собранные Шебалинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней жительнице села Черга. Она признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина с супругом и своим 6-летним сыном занималась выпасом скота. "В один из дней за незначительный проступок женщина решила наказать ребенка, который баловался и распугал скот, привязав его за туловище к стволу дерева, тем самым незаконно лишив его свободы", - добавляют в СУСК.
Спустя некоторое время мальчик смог самостоятельно освободиться. После того, как об инциденте стало известно, органы опеки и попечительства района изъяли ребенка из семьи и передали на воспитание биологическому отцу. Мальчик живет с ним и сейчас.
"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен заявленный в интересах несовершеннолетнего гражданский иск, с осужденной в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей в счет компенсации морального средства", - говорится в сообщении.
В незаконном лишении свободы мальчика обвиняют и его отчима, суд над ним еще продолжается.
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