https://ria.ru/20250519/sud-2017766107.html

Экс-главу минздрава Саратовской области оправдали

Экс-главу минздрава Саратовской области оправдали - РИА Новости, 19.05.2025

Экс-главу минздрава Саратовской области оправдали

Мировой судья оправдал бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, который обвинялся в злостном неисполнении вступившего в силу решения... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:17:00+03:00

2025-05-19T09:17:00+03:00

2025-05-19T09:18:00+03:00

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САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Мировой судья оправдал бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, который обвинялся в злостном неисполнении вступившего в силу решения суда о предоставлении ребенку-инвалиду лекарства, сообщили РИА Новости в судебном участке №1 Фрунзенского района Саратова. Дело с марта рассматривала мировой судья Екатерина Чермашенцева. Костин был обвинен по части 2 статьи 315 "Злостное неисполнение представителем власти вступивших в законную силу приговора суда, решения суда" из-за неисполнения минздравом судебного решения о предоставлении ребенку-инвалиду жизненно необходимого лекарственного средства "Сабрил". "Оправдательный", - сказала собеседница агентства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Костин возглавлял министерство здравоохранения региона с 24 апреля 2020 года по 20 июня 2024 года, в том числе с февраля по октябрь 2022 года в должности заместителя председателя правительства области - министра здравоохранения. Покинул пост с формулировкой "по собственному желанию".

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html

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саратовская область, саратов, общество