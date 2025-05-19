https://ria.ru/20250519/sud-2017754643.html

Осужденный по делу о ЧП на Кольской оспаривал оплату адвоката потерпевшей

Осужденный по делу о ЧП на Кольской оспаривал оплату адвоката потерпевшей - РИА Новости, 19.05.2025

Осужденный по делу о ЧП на Кольской оспаривал оплату адвоката потерпевшей

Один из осужденных по делу об аварии на плавучей буровой платформе "Кольская" в Охотском море в 2011 году пытался оспорить решение суда о возмещении потерпевшей РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:25:00+03:00

2025-05-19T06:25:00+03:00

2025-05-19T07:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из осужденных по делу об аварии на плавучей буровой платформе "Кольская" в Охотском море в 2011 году пытался оспорить решение суда о возмещении потерпевшей расходов на адвокатов и взыскании процессуальных издержек, однако суд оставил решение в силе, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Приговор по делу о самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Кольская" был вынесен в 2017 году. Суд назначил двоим бывшим топ-менеджерам ОАО "Арктикморнефтегазразведка" по шесть лет колонии. Спустя несколько лет после приговора один из осужденных попытался оспорить назначенные выплаты. Как говорится в документах, суд возложил на обоих оплату расходов на адвокатов потерпевшей в размере 730 тысяч рублей, а также около 550 тысяч рублей - за процессуальные издержки. В апелляционной жалобе указаны причины обжалования - потерпевшая не уполномочена на взыскание расходов от лица 19 потерпевших, "которые фактически несли самостоятельные расходы", а передача ими денег потерпевшей надлежащим образом не оформлена. Судебное решение о взыскании в пользу потерпевшей, как говорится в жалобе, дает возможность неосновательного обогащения и нарушает права остальных потерпевших на взыскание расходов на представителей. Суд, изучив переводы и квитанции, пришел к выводу, что данные документы не вызывают сомнений в достоверности. Вывод суда о доказанности понесенных потерпевшей расходов на выплату вознаграждения ее представителям и необходимости возмещения этих расходов был признан правильным. В итоге суд постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, оставив прежнее решение суда о взыскании средств в силе.

https://ria.ru/20250415/pskov-2011470326.html

https://ria.ru/20170503/1493612941.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, арктикморнефтегазразведка