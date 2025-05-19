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Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава - РИА Новости, 19.05.2025

Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:25:00+03:00

2025-05-19T07:25:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой, пишет Guardian."Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу", — приводит издание слова политика.Стубб также заявил, что восприятие мира у Трампа якобы практически не отличается от концепций XIX века.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который рекомендовал Трампу не доверять российскому лидеру Владимиру Путину.

https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html

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россия, финляндия, сша, дональд трамп, александер стубб, в мире