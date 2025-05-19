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Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава - РИА Новости, 19.05.2025
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07:25 19.05.2025 (обновлено: 09:22 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/stubb-2017757498.html
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава - РИА Новости, 19.05.2025
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:25:00+03:00
2025-05-19T09:22:00+03:00
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финляндия
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дональд трамп
александер стубб
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой, пишет Guardian."Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу", — приводит издание слова политика.Стубб также заявил, что восприятие мира у Трампа якобы практически не отличается от концепций XIX века.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который рекомендовал Трампу не доверять российскому лидеру Владимиру Путину.
https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html
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россия, финляндия, сша, дональд трамп, александер стубб, в мире
Россия, Финляндия, США, Дональд Трамп, Александер Стубб, В мире
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Guardian: Стубб хотел убедить Трампа, что Россия не является великой державой

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Александр Стубб
 Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой, пишет Guardian.
"Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу", — приводит издание слова политика.
Стубб также заявил, что восприятие мира у Трампа якобы практически не отличается от концепций XIX века.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который рекомендовал Трампу не доверять российскому лидеру Владимиру Путину.
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РоссияФинляндияСШАДональд ТрампАлександер СтуббВ мире
 
 
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