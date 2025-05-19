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Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава - РИА Новости, 19.05.2025
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:25:00+03:00
2025-05-19T07:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой, пишет Guardian."Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу", — приводит издание слова политика.Стубб также заявил, что восприятие мира у Трампа якобы практически не отличается от концепций XIX века.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который рекомендовал Трампу не доверять российскому лидеру Владимиру Путину.
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Россия, Финляндия, США, Дональд Трамп, Александер Стубб, В мире
Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава
Guardian: Стубб хотел убедить Трампа, что Россия не является великой державой