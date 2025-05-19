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Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина - РИА Новости, 19.05.2025
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17:59 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/strelyukhin-2017910046.html
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина - РИА Новости, 19.05.2025
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина
Проект постановления, по которому предлагается досрочно прекратить депутатские полномочия Александра Стрелюхина в связи с переходом на другую работу, внесен в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:59:00+03:00
2025-05-19T17:59:00+03:00
саратовская область
роман бусаргин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проект постановления, по которому предлагается досрочно прекратить депутатские полномочия Александра Стрелюхина в связи с переходом на другую работу, внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Ранее в понедельник губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что предложил Стрелюхину занять пост и.о. заместителя председателя правительства региона. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Стрелюхина Александра Михайловича... 21 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с переходом на другую работу", - сказано в документах.
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саратовская область, роман бусаргин, госдума рф, политика
Саратовская область, Роман Бусаргин, Госдума РФ, Политика
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина

ГД может досрочно прекратить депутатские полномочия Александра Стрелюхина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проект постановления, по которому предлагается досрочно прекратить депутатские полномочия Александра Стрелюхина в связи с переходом на другую работу, внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Ранее в понедельник губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что предложил Стрелюхину занять пост и.о. заместителя председателя правительства региона.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Стрелюхина Александра Михайловича... 21 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с переходом на другую работу", - сказано в документах.
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