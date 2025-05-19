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Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта - РИА Новости, 19.05.2025
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00:23 19.05.2025 (обновлено: 13:02 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/stepashin-2017738081.html
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта - РИА Новости, 19.05.2025
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта
Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:23:00+03:00
2025-05-19T13:02:00+03:00
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сергей степашин
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российский книжный союз
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты"."Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта - ред.) закончится. К этому все и идет", - сказал Степашин. Он предположил, что личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина также могла бы все решить. "Без поддержки Америки — военно-технической, разведывательной и т. д. — ничего Украина сделать не сможет. Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через два-три месяца все бы закончилось", - отметил Степашин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
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россия, украина, киев, сергей степашин, дональд трамп, владимир путин, российский книжный союз, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Степашин, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский Книжный Союз, В мире
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта

Степашин: активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта - ред.) закончится. К этому все и идет", - сказал Степашин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Он предположил, что личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина также могла бы все решить.
"Без поддержки Америки — военно-технической, разведывательной и т. д. — ничего Украина сделать не сможет. Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через два-три месяца все бы закончилось", - отметил Степашин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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