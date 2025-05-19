https://ria.ru/20250519/stepashin-2017737897.html
Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
Владимира Зеленского ждет психологическое размазывание на потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает экс-премьер Сергей Степашин,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:23:00+03:00
2025-05-19T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет психологическое размазывание на потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает экс-премьер Сергей Степашин, таким мнением он поделился в беседе с сайтом "Аргументы и факты"."Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически", — отметил он.Двусторонние переговоры России и Украины состоялись в пятницу в Стамбуле и продлились примерно два часа. Отечественную делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, стороны обусловились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Также Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу на уровне глав государств.
https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736842.html
https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, сергей степашин, российский книжный союз, политика
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Степашин, Российский Книжный Союз, Политика
Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
Степашин: Зеленскому невыгодна встреча с Путиным, он его одолеет психологически