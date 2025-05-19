https://ria.ru/20250519/stepashin-2017737897.html

Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

Владимира Зеленского ждет психологическое размазывание на потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает экс-премьер Сергей Степашин,... РИА Новости, 19.05.2025

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2025-05-19T00:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет психологическое размазывание на потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает экс-премьер Сергей Степашин, таким мнением он поделился в беседе с сайтом "Аргументы и факты"."Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически", — отметил он.Двусторонние переговоры России и Украины состоялись в пятницу в Стамбуле и продлились примерно два часа. Отечественную делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, стороны обусловились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Также Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу на уровне глав государств.

https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736842.html

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html

россия

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, сергей степашин, российский книжный союз, политика