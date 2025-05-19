https://ria.ru/20250519/stepashin-2017737306.html

Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 19.05.2025

Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Больших ожиданий не было от переговоров РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:20:00+03:00

2025-05-19T00:20:00+03:00

2025-05-19T13:03:00+03:00

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сергей степашин

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владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Больших ожиданий не было от переговоров РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". "Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было",- сказал он. По его словам, есть несколько важных вещей, о которых удалось договориться. "Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо. Так же как и украинские, многие из которых насильно были призваны в ВСУ", - добавил Степашин. Также будут готовиться предложения по перемирию, но для этого, отметил Степашин, должны быть выполнены определенные условия. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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https://ria.ru/20250515/medinskij-2017099646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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