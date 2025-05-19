https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736480.html

Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов - РИА Новости, 19.05.2025

Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:10:00+03:00

2025-05-19T00:10:00+03:00

2025-05-19T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". "Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам", — сказал он.По мнению Степашина, присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой.Степашин добавил, что во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали фрондой СССР."Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они", — отметил экс-премьер.При этом, подчеркнул Степашин, как утверждал первый президент Украины Леонид Кравчук, он в детстве "чуть ли не еду носил" бандеровцам."Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу", — сказал он.Степашин добавил, что после переворота 2014 года Украина сразу поменяла все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено. Мэра Харькова убили, мэром Одессы поставили бандеровца.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20240821/vysotka-1967626028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, львов, ссср, сергей степашин, российский книжный союз, польша, в мире