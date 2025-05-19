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Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов - РИА Новости, 19.05.2025
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00:10 19.05.2025 (обновлено: 13:05 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736480.html
Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов
Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов - РИА Новости, 19.05.2025
Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов
Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:10:00+03:00
2025-05-19T13:05:00+03:00
россия
львов
ссср
сергей степашин
российский книжный союз
польша
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". "Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам", — сказал он.По мнению Степашина, присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой.Степашин добавил, что во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали фрондой СССР."Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они", — отметил экс-премьер.При этом, подчеркнул Степашин, как утверждал первый президент Украины Леонид Кравчук, он в детстве "чуть ли не еду носил" бандеровцам."Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу", — сказал он.Степашин добавил, что после переворота 2014 года Украина сразу поменяла все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено. Мэра Харькова убили, мэром Одессы поставили бандеровца.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, львов, ссср, сергей степашин, российский книжный союз, польша, в мире
Россия, Львов, СССР, Сергей Степашин, Российский Книжный Союз, Польша, В мире
Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Степашин назвал включение Западной Украины и Бессарабии в СССР ошибкой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам", — сказал он.
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По мнению Степашина, присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой.
Степашин добавил, что во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали фрондой СССР.
«
"Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они", — отметил экс-премьер.
При этом, подчеркнул Степашин, как утверждал первый президент Украины Леонид Кравчук, он в детстве "чуть ли не еду носил" бандеровцам.
"Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу", — сказал он.
Степашин добавил, что после переворота 2014 года Украина сразу поменяла все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено. Мэра Харькова убили, мэром Одессы поставили бандеровца.
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