https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736311.html

Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР

Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР - РИА Новости, 19.05.2025

Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР

УССР собралась покинуть Советский Союз еще в июле 1991 года, заявил экс-премьер, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:06:00+03:00

2025-05-19T00:06:00+03:00

2025-05-19T13:06:00+03:00

украина

россия

ссср

сергей степашин

константин кобец

российский книжный союз

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. УССР собралась покинуть Советский Союз еще в июле 1991 года, заявил экс-премьер, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты"."Такое ощущение возникло еще раньше — в июле 1991 года, когда я посещал Украину как глава комитета по обороне и безопасности Верховного совета России. <...> Ельцин послал нас разведать, что происходит в Киеве. Встретились с президентом Кравчуком. И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи "на выход", — рассказал он.По словам Степашина, в Киеве уже тогда размышляли о создании собственной армии и его это особенно поразило."Ну а после провала ГКЧП украинцы приняли декларацию о независимости, и пошло-поехало", — заключил собеседник издания.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, ссср, сергей степашин, константин кобец, российский книжный союз, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср