https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736311.html
Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР
Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР - РИА Новости, 19.05.2025
Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР
УССР собралась покинуть Советский Союз еще в июле 1991 года, заявил экс-премьер, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:06:00+03:00
2025-05-19T00:06:00+03:00
2025-05-19T13:06:00+03:00
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сергей степашин
константин кобец
российский книжный союз
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. УССР собралась покинуть Советский Союз еще в июле 1991 года, заявил экс-премьер, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты"."Такое ощущение возникло еще раньше — в июле 1991 года, когда я посещал Украину как глава комитета по обороне и безопасности Верховного совета России. <...> Ельцин послал нас разведать, что происходит в Киеве. Встретились с президентом Кравчуком. И после этой встречи я понял, что Украина уже ой, как навострила лыжи "на выход", — рассказал он.По словам Степашина, в Киеве уже тогда размышляли о создании собственной армии и его это особенно поразило."Ну а после провала ГКЧП украинцы приняли декларацию о независимости, и пошло-поехало", — заключил собеседник издания.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ссср, сергей степашин, константин кобец, российский книжный союз, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
Украина, Россия, СССР, Сергей Степашин, Константин Кобец, Российский Книжный Союз, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР
Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР
Степашин: ощущение, что Украина хочет выйти из СССР, возникло в июле 1991 года