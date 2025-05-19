https://ria.ru/20250519/standarty-2017801829.html

Китай обновил стандарты для пищевой продукции, сообщил РЭЦ

Китай обновил стандарты для пищевой продукции, сообщил РЭЦ - РИА Новости, 19.05.2025

Китай обновил стандарты для пищевой продукции, сообщил РЭЦ

Национальная комиссия Китайской Народной Республики опубликовала 50 новых национальных стандартов для пищевой продукции и 9 поправок к действующим нормативам,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:58:00+03:00

2025-05-19T11:58:00+03:00

2025-05-19T11:58:00+03:00

экономика

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Национальная комиссия Китайской Народной Республики опубликовала 50 новых национальных стандартов для пищевой продукции и 9 поправок к действующим нормативам, документы разработаны совместно с Национальной комиссией по здравоохранению и Государственной администрацией по регулированию рынка КНР и вступят в силу 19 сентября 2025 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Эти изменения направлены на повышение качества и безопасности пищевых продуктов на китайском рынке", - говорится в сообщении.Основные изменения в новых стандартах: обновлены правила маркировки предварительно упакованных продуктов, а также требования к материалам, контактирующим с продуктами питания, установлены новые стандарты для детского питания, включая продукты прикорма и специализированные смеси, пересмотрены нормы для ряда пищевых добавок и определены гигиенические нормы и методы анализа продукции, включая микробиологические критерии.Поправки к существующим стандартам касаются допустимых уровней загрязнителей, требований к сырому и стерилизованному молоку (в том числе, как уже отмечалось в ряде СМИ запрет добавления восстановленного молока в стерилизованное молоко), фруктовому желе, пищевой добавке "закись азота", а также методов определения микотоксинов и других немикробиологических веществ в продуктах питания.Для бизнеса новые стандарты означают необходимость адаптации производственных процессов и изменения упаковочной и маркировочной документации. Как отметили в Аналитическом центре РЭЦ, компаниям, работающим на китайском рынке или планирующим экспорт, важно начать подготовку к сертификации продукции в соответствии с новыми требованиями уже сейчас, чтобы избежать задержек и штрафов при ввозе. Акцент делается на строгий контроль сырья и улучшение качества продукции, что соответствует государственной политике Китайской Народной Республики, направленной на повышение безопасности пищевых продуктов."Добавим, удельный вес Китая в российском экспорте за последние пять лет увеличился почти в два раза. В частности, в 2024 году российские экспортеры увеличили поставки ракообразных (+16%) и пшеницы (в 2,2 раза), также отмечен многократный рост партий свинины", - отметили в РЭЦ.Полный перечень стандартов и изменений доступен на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков". Другая информация о требованиях зарубежных стран к российскому экспорту представлена на бесплатной платформе "Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра.

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц)