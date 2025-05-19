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СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения - РИА Новости, 19.05.2025
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10:37 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ssha-2017780566.html
СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения
СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения
США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, радар военного корабля обладает большей мощностью, чем у... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:37:00+03:00
2025-05-19T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, радар военного корабля обладает большей мощностью, чем у предыдущих моделей эсминцев, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники. Новый эсминец является более современным, чем пять уже развернутых. В октябре 2024 года на базу в южной провинции Кадис прибыл пятый ракетный эсминец Oscar Austin - первый корабль серии Arleigh Burke Flight IIA, но до сих пор нет конкретной даты прибытия шестого, которое должно состояться в 2026 году. Главное отличие Flight III от предыдущих моделей - активный радар AN/SPY-6, способный обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии, чем предыдущие версии. Радар повышает эффективность в перехвате ракет - одной из ключевых возможностей этих кораблей, поскольку эсминцы на базе в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО. Первый эсминец новой серии Jack H. Lucas вступил в строй в 2023 году. Хотя администрация президента США Дональда Трампа еще не завершила пересмотр дислокации американских войск в Европе, источники сообщают, что база в Роте не только не потеряет своего значения, но, скорее, наоборот. Эсминцы на базе в Кадисе входят в состав Военно-морских сил передового базирования в Европе (FNDF-E), подчиняющихся американскому командованию по Европе и Африке. Газета отмечает, что помимо вклада в оборону НАТО, база в Кадисе играет ключевую роль в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эти корабли участвовали в бомбардировках Сирии, защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов и перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю во время нынешнего обострения в Газе.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html
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в мире, европа, сша, испания, дональд трамп, нато
В мире, Европа, США, Испания, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения

Pais: США разместят в Испании Arleigh Burke Flight III с более мощным радаром

© Фото : HIIЭсминец Arleigh Burke Flight III
Эсминец Arleigh Burke Flight III - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : HII
Эсминец Arleigh Burke Flight III
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, радар военного корабля обладает большей мощностью, чем у предыдущих моделей эсминцев, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники.
Новый эсминец является более современным, чем пять уже развернутых. В октябре 2024 года на базу в южной провинции Кадис прибыл пятый ракетный эсминец Oscar Austin - первый корабль серии Arleigh Burke Flight IIA, но до сих пор нет конкретной даты прибытия шестого, которое должно состояться в 2026 году.
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Главное отличие Flight III от предыдущих моделей - активный радар AN/SPY-6, способный обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии, чем предыдущие версии. Радар повышает эффективность в перехвате ракет - одной из ключевых возможностей этих кораблей, поскольку эсминцы на базе в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО. Первый эсминец новой серии Jack H. Lucas вступил в строй в 2023 году.
Хотя администрация президента США Дональда Трампа еще не завершила пересмотр дислокации американских войск в Европе, источники сообщают, что база в Роте не только не потеряет своего значения, но, скорее, наоборот.
Эсминцы на базе в Кадисе входят в состав Военно-морских сил передового базирования в Европе (FNDF-E), подчиняющихся американскому командованию по Европе и Африке. Газета отмечает, что помимо вклада в оборону НАТО, база в Кадисе играет ключевую роль в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эти корабли участвовали в бомбардировках Сирии, защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов и перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю во время нынешнего обострения в Газе.
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