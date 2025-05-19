https://ria.ru/20250519/ssha-2017780566.html

СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения

СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения - РИА Новости, 19.05.2025

СМИ: США разместят на базе в Испании эсминец нового поколения

США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, радар военного корабля обладает большей мощностью, чем у... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:37:00+03:00

2025-05-19T10:37:00+03:00

2025-05-19T10:37:00+03:00

в мире

европа

сша

испания

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017779825_0:92:2136:1294_1920x0_80_0_0_7f0f4f0dff060f584ecfa7c9d8801903.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США разместят на военно-морской базе Рота в Испании эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III, радар военного корабля обладает большей мощностью, чем у предыдущих моделей эсминцев, сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники. Новый эсминец является более современным, чем пять уже развернутых. В октябре 2024 года на базу в южной провинции Кадис прибыл пятый ракетный эсминец Oscar Austin - первый корабль серии Arleigh Burke Flight IIA, но до сих пор нет конкретной даты прибытия шестого, которое должно состояться в 2026 году. Главное отличие Flight III от предыдущих моделей - активный радар AN/SPY-6, способный обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии, чем предыдущие версии. Радар повышает эффективность в перехвате ракет - одной из ключевых возможностей этих кораблей, поскольку эсминцы на базе в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО. Первый эсминец новой серии Jack H. Lucas вступил в строй в 2023 году. Хотя администрация президента США Дональда Трампа еще не завершила пересмотр дислокации американских войск в Европе, источники сообщают, что база в Роте не только не потеряет своего значения, но, скорее, наоборот. Эсминцы на базе в Кадисе входят в состав Военно-морских сил передового базирования в Европе (FNDF-E), подчиняющихся американскому командованию по Европе и Африке. Газета отмечает, что помимо вклада в оборону НАТО, база в Кадисе играет ключевую роль в стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. Эти корабли участвовали в бомбардировках Сирии, защите судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов и перехвате ракет, запущенных Ираном по Израилю во время нынешнего обострения в Газе.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html

https://ria.ru/20250408/triton-2009948834.html

европа

сша

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, испания, дональд трамп, нато