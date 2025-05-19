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В США недовольны Австралией из-за поставки Abrams на Украину, пишут СМИ

В США недовольны Австралией из-за поставки Abrams на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2025

В США недовольны Австралией из-за поставки Abrams на Украину, пишут СМИ

Часть чиновников США оставалась разочарована пожертвованием списанных танков M1A1 Abrams Украине, отправку которых в страну накануне подтвердил австралийский... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:18:00+03:00

2025-05-19T07:18:00+03:00

2025-05-19T07:18:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Часть чиновников США оставалась разочарована пожертвованием списанных танков M1A1 Abrams Украине, отправку которых в страну накануне подтвердил австралийский премьер, сообщает телеканал ABC. Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично винили сопротивление со стороны Соединенных Штатов в задержке их передачи. Однако накануне премьер заявил в беседе с Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину. "Американские чиновники в частном порядке остаются разочарованными решением Австралии пожертвовать списанные танки Abrams Украине, даже несмотря на то, что машины наконец-то начинают долгое морское путешествие к полю боя", - сообщает австралийский телеканал ABC. По его данным, процесс погрузки первой из 49 машин на грузовое судно начался недавно, но правительство Австралии не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу по "соображениям безопасности". Телеканал сообщает, что прежде чем начать процесс отправки, Австралии "пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну", которое было получено, несмотря на то, что американские чиновники "в частном порядке оставались разочарованными пожертвованием". "В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", — заявил американский чиновник ABC на условиях анонимности. В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны. Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011394531.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014234305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина, австралия, россия, энтони альбанезе, дональд трамп, сергей лавров, нато