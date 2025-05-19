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ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:08:00+03:00
2025-05-19T12:08:00+03:00
2025-05-19T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бологовка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 140 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки