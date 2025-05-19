https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017802620.html
Российские войска освободили Марьино в Сумской области
Российские войска освободили Марьино в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российские войска освободили Марьино в Сумской области
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:03:00+03:00
2025-05-19T12:03:00+03:00
2025-05-19T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска освободили Марьино в Сумской области
Минобороны: силы "Севера" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области