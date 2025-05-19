Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет РСЗО Град группы Днепр уничтожил два расчета и пункт управления БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня БМ -21 "Град" 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил два расчета и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра, сообщило журналистам министерство обороны России.
"В ходе боевой работы расчетом БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" были уничтожены два украинских расчета операторов беспилотников и пункт управления БПЛА ВСУ, находившиеся в заброшенных постройках на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ обнаруживаемых на правом берегу Днепра.
Расчеты постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом артиллеристам помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.
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