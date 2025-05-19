https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751728.html

Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

Расчет "Града" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж реактивной системы залпового огня БМ -21 "Град" 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил два расчета РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:18:00+03:00

2025-05-19T05:18:00+03:00

2025-05-19T05:18:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня БМ -21 "Град" 80-й отдельной (арктической) мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил два расчета и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра, сообщило журналистам министерство обороны России. "В ходе боевой работы расчетом БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" были уничтожены два украинских расчета операторов беспилотников и пункт управления БПЛА ВСУ, находившиеся в заброшенных постройках на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ обнаруживаемых на правом берегу Днепра. Расчеты постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом артиллеристам помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017727144.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность