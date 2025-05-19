https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017744493.html
Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем
Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем - РИА Новости, 19.05.2025
Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем
Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев, сообщает пресс-служба национальной вещательной компании. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:17:00+03:00
2025-05-19T02:17:00+03:00
2025-05-19T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
якутия
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ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев, сообщает пресс-служба национальной вещательной компании. "НВК "Саха" с прискорбием сообщает о гибели в зоне проведения специальной военной операции журналиста, ведущего информационных передач "Саха сирэ" и "Күнтэн күн" Алексея Семенова", - рассказали в пресс-службе. По данным пресс-службы, он служил добровольцем в зоне СВО под позывным "НВК". В компании выразил соболезнования родным и близким коллеги.
https://ria.ru/20250219/volonter-2000421088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Якутия
Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем
Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев
ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев, сообщает пресс-служба национальной вещательной компании.
"НВК "Саха" с прискорбием сообщает о гибели в зоне проведения специальной военной операции журналиста, ведущего информационных передач "Саха сирэ" и "Күнтэн күн" Алексея Семенова", - рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, он служил добровольцем в зоне СВО под позывным "НВК".
В компании выразил соболезнования родным и близким коллеги.