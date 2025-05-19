https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017744493.html

Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем

Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем - РИА Новости, 19.05.2025

Телеведущий из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем

Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев, сообщает пресс-служба национальной вещательной компании. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:17:00+03:00

2025-05-19T02:17:00+03:00

2025-05-19T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

якутия

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ЯКУТСК, 19 мая - РИА Новости. Телеведущий НВК "Саха" из Якутии погиб на СВО, где служил в отряде добровольцев, сообщает пресс-служба национальной вещательной компании. "НВК "Саха" с прискорбием сообщает о гибели в зоне проведения специальной военной операции журналиста, ведущего информационных передач "Саха сирэ" и "Күнтэн күн" Алексея Семенова", - рассказали в пресс-службе. По данным пресс-службы, он служил добровольцем в зоне СВО под позывным "НВК". В компании выразил соболезнования родным и близким коллеги.

https://ria.ru/20250219/volonter-2000421088.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, якутия