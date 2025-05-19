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В Москве спасли собаку, которую хозяин запер одну в квартире
В Москве спасли собаку, которую хозяин запер одну в квартире - РИА Новости, 19.05.2025
В Москве спасли собаку, которую хозяин запер одну в квартире
Жители района Некрасовка в Москве спасли собаку, которую, предположительно, хозяин-наркоман запер одну в квартире. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Жители района Некрасовка в Москве спасли собаку, которую, предположительно, хозяин-наркоман запер одну в квартире. "К нам поступила вот эта информация, что собака осталась взаперти. Просто вот он куда-то уехал, ее хозяин-наркоман, оставил без еды и воды. Мы всеми правдами-неправдами раздобыли ключи от квартиры. Он оставил там другой соседке, тоже наркоманке. Забрали ключи, и сейчас собака под нашим присмотром пока находится", - сообщила в Telegram-канале волонтеров Анна, которая участвовала в спасении собаки. По ее информации, бывший хозяин неоднократно сильно избивал собаку, а также оставлял одну после этого. "Бьет он (хозяин - ред.) его (пса - ред.) очень сильно, потому что, буквально за две недели, как он его запер, там сын узнавал всю информацию, он его бил так, что собака визжала, там и кровь была, и соседи сбежались, и полицию вызывали, но, как бы, ничего. Собаку однозначно надо изымать, иначе он ее убьет просто, забьет до смерти", - добавила Анна. Как в свою очередь позже уточнила волонтер Александра, сейчас пес по кличке Балу доставлен и размещен в клинике со стационаром. У собаки также были выявлены признаки аллергии на теле.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017551425.html
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москва, некрасовка, россия, собаки, домашние питомцы, домашние животные, животные, волонтеры
Москва, Некрасовка, Россия, Собаки, домашние питомцы, домашние животные, Животные, Волонтеры
В Москве спасли собаку, которую хозяин запер одну в квартире
Волонтеры из Некрасовки в Москве спасли собаку, которую наркоман запер дома
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Жители района Некрасовка в Москве спасли собаку, которую, предположительно, хозяин-наркоман запер одну в квартире.
"К нам поступила вот эта информация, что собака осталась взаперти. Просто вот он куда-то уехал, ее хозяин-наркоман, оставил без еды и воды. Мы всеми правдами-неправдами раздобыли ключи от квартиры. Он оставил там другой соседке, тоже наркоманке. Забрали ключи, и сейчас собака под нашим присмотром пока находится", - сообщила в Telegram-канале волонтеров Анна, которая участвовала в спасении собаки.
По ее информации, бывший хозяин неоднократно сильно избивал собаку, а также оставлял одну после этого.
"Бьет он (хозяин - ред.) его (пса - ред.) очень сильно, потому что, буквально за две недели, как он его запер, там сын узнавал всю информацию, он его бил так, что собака визжала, там и кровь была, и соседи сбежались, и полицию вызывали, но, как бы, ничего. Собаку однозначно надо изымать, иначе он ее убьет просто, забьет до смерти", - добавила Анна.
Как в свою очередь позже уточнила волонтер Александра, сейчас пес по кличке Балу доставлен и размещен в клинике со стационаром. У собаки также были выявлены признаки аллергии на теле.