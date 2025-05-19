Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/slutskij-2017955330.html
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Содержательный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:49:00+03:00
2025-05-19T22:49:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Содержательный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов. "Содержательный двухчасовой разговор президентов России и США стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что лидеры двух ведущих мировых держав, по сути, закрепили промежуточный итог Стамбула-2 и возобновление переговорных усилий. "Владимир Путин однозначно подтвердил стремление к миру и готовность к компромиссам. Прямые переговоры должны быть и будут продолжены. Главное – устранение первопричин кризиса для обеспечения безопасности Русского мира и, как следствие, всей земной цивилизации", - добавил политик. Депутат Госдумы считает, что переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. "Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании – на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017949616.html
https://ria.ru/20250519/tramp-2017939634.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа шагом к разрешению украинского конфликта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Содержательный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Глава ЕК поговорила с Трампом по итогам его беседы с Путиным
Вчера, 22:02
"Содержательный двухчасовой разговор президентов России и США стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что лидеры двух ведущих мировых держав, по сути, закрепили промежуточный итог Стамбула-2 и возобновление переговорных усилий.
"Владимир Путин однозначно подтвердил стремление к миру и готовность к компромиссам. Прямые переговоры должны быть и будут продолжены. Главное – устранение первопричин кризиса для обеспечения безопасности Русского мира и, как следствие, всей земной цивилизации", - добавил политик.
Депутат Госдумы считает, что переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре.
"Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании – на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов", - заключил Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным
Вчера, 20:53
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала