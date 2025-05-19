https://ria.ru/20250519/slutskij-2017955330.html

Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Содержательный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:49:00+03:00

2025-05-19T22:49:00+03:00

2025-05-19T22:49:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Содержательный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов. "Содержательный двухчасовой разговор президентов России и США стал реальным шагом к разрешению украинского конфликта", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что лидеры двух ведущих мировых держав, по сути, закрепили промежуточный итог Стамбула-2 и возобновление переговорных усилий. "Владимир Путин однозначно подтвердил стремление к миру и готовность к компромиссам. Прямые переговоры должны быть и будут продолжены. Главное – устранение первопричин кризиса для обеспечения безопасности Русского мира и, как следствие, всей земной цивилизации", - добавил политик. Депутат Госдумы считает, что переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. "Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о "полном окончании войны". В нашем понимании – на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017949616.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф