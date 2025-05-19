https://ria.ru/20250519/skhron--2017799318.html

В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО

В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 19.05.2025

В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО

Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, в котором находилось около двух тысяч боеприпасов, мин и снарядов, нашли в Курахово, в ДНР, сообщает в понедельник МВД по... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:42:00+03:00

2025-05-19T11:42:00+03:00

2025-05-19T11:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

донецк

курахово

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, в котором находилось около двух тысяч боеприпасов, мин и снарядов, нашли в Курахово, в ДНР, сообщает в понедельник МВД по республике. "Сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" во время одной из отработок на территории промзоны вблизи населенного пункта Елизаветовка был выявлен схрон вооружения образца НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам полицейских, из тайника изъято почти 2 тысячи боеприпасов, более 50 танковых и минометных снарядов, с десяток разновидностей снарядов и мин, 14 взрывных устройств, более 200 кг пороха в различной фасовке, пехотный гранатомет PG-9, ПТРК "Джавелин", более 20 гранат различного типа и 29 снарядов для гранатомета. Отмечается, что опасные предметы переместили на временное хранение, после экспертиз будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе вооружения. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250222/vsu-2000946766.html

https://ria.ru/20250403/vsu-2009205732.html

донецк

курахово

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, донецк, курахово, донецкая народная республика