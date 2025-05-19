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В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/skhron--2017799318.html
В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО
В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО - РИА Новости, 19.05.2025
В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО
Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, в котором находилось около двух тысяч боеприпасов, мин и снарядов, нашли в Курахово, в ДНР, сообщает в понедельник МВД по... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:42:00+03:00
2025-05-19T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
донецк
курахово
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, в котором находилось около двух тысяч боеприпасов, мин и снарядов, нашли в Курахово, в ДНР, сообщает в понедельник МВД по республике. "Сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" во время одной из отработок на территории промзоны вблизи населенного пункта Елизаветовка был выявлен схрон вооружения образца НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По словам полицейских, из тайника изъято почти 2 тысячи боеприпасов, более 50 танковых и минометных снарядов, с десяток разновидностей снарядов и мин, 14 взрывных устройств, более 200 кг пороха в различной фасовке, пехотный гранатомет PG-9, ПТРК "Джавелин", более 20 гранат различного типа и 29 снарядов для гранатомета. Отмечается, что опасные предметы переместили на временное хранение, после экспертиз будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе вооружения. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250222/vsu-2000946766.html
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донецк
курахово
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, донецк, курахово, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Донецк, Курахово, Донецкая Народная Республика
В Курахово нашли схрон ВСУ с оружием из стран НАТО

МВД по ДНР: схрон ВСУ с оружием стран НАТО выявили в Курахово

© МВД по ДНР/Telegram Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, обнаруженный в Курахово
 Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, обнаруженный в Курахово - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© МВД по ДНР/Telegram
Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, обнаруженный в Курахово
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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Схрон ВСУ с оружием стран НАТО, в котором находилось около двух тысяч боеприпасов, мин и снарядов, нашли в Курахово, в ДНР, сообщает в понедельник МВД по республике.
"Сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" во время одной из отработок на территории промзоны вблизи населенного пункта Елизаветовка был выявлен схрон вооружения образца НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По словам полицейских, из тайника изъято почти 2 тысячи боеприпасов, более 50 танковых и минометных снарядов, с десяток разновидностей снарядов и мин, 14 взрывных устройств, более 200 кг пороха в различной фасовке, пехотный гранатомет PG-9, ПТРК "Джавелин", более 20 гранат различного типа и 29 снарядов для гранатомета. Отмечается, что опасные предметы переместили на временное хранение, после экспертиз будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе вооружения.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТОДонецкКураховоДонецкая Народная Республика
 
 
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