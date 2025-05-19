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Женщина, приказавшая дочери убить собаку, может лишиться родительских прав - РИА Новости, 19.05.2025
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17:01 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/sk-2017884943.html
Женщина, приказавшая дочери убить собаку, может лишиться родительских прав
Женщина, приказавшая дочери убить собаку, может лишиться родительских прав - РИА Новости, 19.05.2025
Женщина, приказавшая дочери убить собаку, может лишиться родительских прав
Мать четырёх детей, которая, предположительно, оскорбляла и унижала двух дочерей на видео и приказала одной из них убить собаку, могут лишить родительских прав... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:01:00+03:00
2025-05-19T17:01:00+03:00
происшествия
игорь артамонов
липецкая область
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Мать четырёх детей, которая, предположительно, оскорбляла и унижала двух дочерей на видео и приказала одной из них убить собаку, могут лишить родительских прав и привлекут к ответственности, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором слышно, как женщина ругается на двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и убить собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. "С матерью – если это слово здесь вообще уместно – работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жёсткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. В УМВД по Липецкой области сообщили РИА Новости, что полиция разбирается в произошедшем, детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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липецкая область
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происшествия, игорь артамонов, липецкая область, россия
Происшествия, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия
Женщина, приказавшая дочери убить собаку, может лишиться родительских прав

В Липецкой области мать, угрожавшую убить собаку, могут лишить родительских прав

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Мать четырёх детей, которая, предположительно, оскорбляла и унижала двух дочерей на видео и приказала одной из них убить собаку, могут лишить родительских прав и привлекут к ответственности, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором слышно, как женщина ругается на двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и убить собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом.
"С матерью – если это слово здесь вообще уместно – работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жёсткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
В УМВД по Липецкой области сообщили РИА Новости, что полиция разбирается в произошедшем, детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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ПроисшествияИгорь АртамоновЛипецкая областьРоссия
 
 
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