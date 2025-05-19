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В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу - РИА Новости, 19.05.2025
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14:53 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/sk-2017844721.html
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу - РИА Новости, 19.05.2025
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя школы в Хорольском районе Приморья, которая подозревается в том, что ударила ученицу 7 класса, сообщает РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:53:00+03:00
2025-05-19T14:53:00+03:00
происшествия
россия
хорольский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя школы в Хорольском районе Приморья, которая подозревается в том, что ударила ученицу 7 класса, сообщает региональное СУСК РФ. В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа. Прокуратура Приморья сообщила, что начала проверку. "В школе села Новодевица Хорольского района учительница во время учебного процесса ударила ученицу 7 класса ладошкой по голове за нарушение последней учебной дисциплины. По данному факту СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учителя общеобразовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Допрашиваются свидетели. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250221/primore-2000785592.html
россия
хорольский район
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происшествия, россия, хорольский район, приморский край
Происшествия, Россия, Хорольский район, Приморский край
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу

СК возбудил дело против учителя школы в Приморье, ударившей школьницу по голове

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя школы в Хорольском районе Приморья, которая подозревается в том, что ударила ученицу 7 класса, сообщает региональное СУСК РФ.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа. Прокуратура Приморья сообщила, что начала проверку.
"В школе села Новодевица Хорольского района учительница во время учебного процесса ударила ученицу 7 класса ладошкой по голове за нарушение последней учебной дисциплины. По данному факту СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учителя общеобразовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Допрашиваются свидетели.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Приморье на учительницу, связывавшую детям руки скотчем, завели дело
21 февраля, 13:40
 
ПроисшествияРоссияХорольский районПриморский край
 
 
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