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В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу - РИА Новости, 19.05.2025
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя школы в Хорольском районе Приморья, которая подозревается в том, что ударила ученицу 7 класса, сообщает РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:53:00+03:00
2025-05-19T14:53:00+03:00
2025-05-19T14:53:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя школы в Хорольском районе Приморья, которая подозревается в том, что ударила ученицу 7 класса, сообщает региональное СУСК РФ. В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа. Прокуратура Приморья сообщила, что начала проверку. "В школе села Новодевица Хорольского района учительница во время учебного процесса ударила ученицу 7 класса ладошкой по голове за нарушение последней учебной дисциплины. По данному факту СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении учителя общеобразовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Допрашиваются свидетели. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
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происшествия, россия, хорольский район, приморский край
Происшествия, Россия, Хорольский район, Приморский край
В Приморье завели дело на учительницу, ударившую школьницу
СК возбудил дело против учителя школы в Приморье, ударившей школьницу по голове