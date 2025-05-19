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Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив - РИА Новости, 19.05.2025
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08:33 19.05.2025 (обновлено: 11:01 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sk-2017762125.html
Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив
Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив - РИА Новости, 19.05.2025
Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, где погибли семь человек, жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:33:00+03:00
2025-05-19T11:01:00+03:00
республика калмыкия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, где погибли семь человек, жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по Калмыкии.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по предварительным данным, авария с грузовиком произошла после того, как микроавтобус выехал на встречную полосу движения."Водитель микроавтобуса жив, он находится в больнице. Ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства.По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211 километре дороги Р-22 "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань". Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20250519/dtp-2017755547.html
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республика калмыкия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, авто
Республика Калмыкия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Авто
Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив

Водитель микроавтобуса, попавший в ДТП в Калмыкии, остался жив, он в больнице

© Фото : МЧС Республики Калмыкия/TelegramМесто ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Республики Калмыкия/Telegram
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, где погибли семь человек, жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по Калмыкии.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по предварительным данным, авария с грузовиком произошла после того, как микроавтобус выехал на встречную полосу движения.
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"Водитель микроавтобуса жив, он находится в больнице. Ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства.
По информации МВД по Калмыкии, микроавтобус Volkswagen и грузовик FAW столкнулись на 1211 километре дороги Р-22 "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань". Семь человек погибли, 11 пострадали. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Республика КалмыкияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАвто
 
 
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