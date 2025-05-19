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Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор - РИА Новости, 19.05.2025
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15:02 19.05.2025 (обновлено: 15:07 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/shor-2017847686.html
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор - РИА Новости, 19.05.2025
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, чтобы к парламентским выборам в стране не осталось реальных оппонентов, заявил РИА Новости лидер оппозиционного РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:02:00+03:00
2025-05-19T15:07:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, чтобы к парламентским выборам в стране не осталось реальных оппонентов, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября."Итоги выборов в Румынии на Молдавии отразились еще полгода назад. Тогда победа неугодного для Запада кандидата сподвигла (президента Молдавии) Майю Санду и ее подельников активнее зачищать поле оппозиции, чтобы к парламентским выборам в стране не осталось реальных претендентов. Аресты, давление на всех без разбора, штрафы обычных граждан — учителей, пенсионеров — за получение материальной помощи, коррупционные поправки в избирательное законодательство — так режим Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) провел "работу рад ошибками" после выборов в Румынии 2024 года", - сказал Шор.По его словам, власти будут пытаться продавить и полную блокировку оппозиции в соцсетях. "Хотя есть небольшая надежда, что ответ будет такой же, как уже дали французам (на выборах в Румынии - ред.)", - отметил Шор.
https://ria.ru/20250516/gagauziya-2017485357.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, румыния
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Румыния
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор

Шор: Кишинев зачищает оппозицию, чтобы убрать оппонентов к выборам в парламент

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, чтобы к парламентским выборам в стране не осталось реальных оппонентов, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии
16 мая, 19:38
"Итоги выборов в Румынии на Молдавии отразились еще полгода назад. Тогда победа неугодного для Запада кандидата сподвигла (президента Молдавии) Майю Санду и ее подельников активнее зачищать поле оппозиции, чтобы к парламентским выборам в стране не осталось реальных претендентов. Аресты, давление на всех без разбора, штрафы обычных граждан — учителей, пенсионеров — за получение материальной помощи, коррупционные поправки в избирательное законодательство — так режим Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) провел "работу рад ошибками" после выборов в Румынии 2024 года", - сказал Шор.
По его словам, власти будут пытаться продавить и полную блокировку оппозиции в соцсетях. "Хотя есть небольшая надежда, что ответ будет такой же, как уже дали французам (на выборах в Румынии - ред.)", - отметил Шор.
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14 мая, 23:28
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя СандуРумыния
 
 
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