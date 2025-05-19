Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии
Шор: международные организации замолчали вмешательство в выборы в Румынии
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. В Румынии к власти привели проевропейского кандидата, а международные организации замолчали вмешательство в выборы, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
"То, что произошло у соседей сейчас, выборами назвать нельзя. За руку привели проевропейского кандидата. Причем Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и вся ее шайка агитировала за Никушора Дана так, будто это будущий президент ее страны. Тем временем международные организации промолчали, будто вмешательство в выборы иностранного государства стало нормой", - сказал РИА Новости Шор.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
Политолог оценил итоги выборов в Румынии
Вчера, 11:54