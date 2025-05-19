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Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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15:00 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/shor-2017847142.html
Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии
Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии
В Румынии к власти привели проевропейского кандидата, а международные организации замолчали вмешательство в выборы, заявил РИА Новости лидер оппозиционного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:00:00+03:00
2025-05-19T15:00:00+03:00
илан шор
никушор дан
майя санду
бухарест
молдавия
румыния
в мире
президентские выборы в абхазии — 2025
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. В Румынии к власти привели проевропейского кандидата, а международные организации замолчали вмешательство в выборы, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. "То, что произошло у соседей сейчас, выборами назвать нельзя. За руку привели проевропейского кандидата. Причем Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и вся ее шайка агитировала за Никушора Дана так, будто это будущий президент ее страны. Тем временем международные организации промолчали, будто вмешательство в выборы иностранного государства стало нормой", - сказал РИА Новости Шор. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
https://ria.ru/20250519/peskov--2017807570.html
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илан шор, никушор дан, майя санду, бухарест, молдавия, румыния, в мире, президентские выборы в абхазии — 2025
Илан Шор, Никушор Дан, Майя Санду, Бухарест, Молдавия, Румыния, В мире, Президентские выборы в Абхазии — 2025
Шор прокомментировал президентские выборы в Румынии

Шор: международные организации замолчали вмешательство в выборы в Румынии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. В Румынии к власти привели проевропейского кандидата, а международные организации замолчали вмешательство в выборы, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии
Вчера, 12:28
"То, что произошло у соседей сейчас, выборами назвать нельзя. За руку привели проевропейского кандидата. Причем Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и вся ее шайка агитировала за Никушора Дана так, будто это будущий президент ее страны. Тем временем международные организации промолчали, будто вмешательство в выборы иностранного государства стало нормой", - сказал РИА Новости Шор.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Политолог оценил итоги выборов в Румынии
Вчера, 11:54
 
Илан ШорНикушор ДанМайя СандуБухарестМолдавияРумынияВ миреПрезидентские выборы в Абхазии — 2025
 
 
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