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В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу - РИА Новости, 19.05.2025
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12:23 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html
В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу
В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу - РИА Новости, 19.05.2025
В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу
Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:23:00+03:00
2025-05-19T12:23:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу. В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа. "Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Хорольского муниципального округа", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Надзорное ведомство проверит работу школы, будут опрошены директор и педагоги, родители школьников.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу

Школу в Хорольском районе проверят из-за видео, на котором учитель бьет девочку

© Уссурийск - Михайловка (Приморский край)/TelegramКадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу
Кадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Уссурийск - Михайловка (Приморский край)/Telegram
Кадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа.
"Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Хорольского муниципального округа", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Надзорное ведомство проверит работу школы, будут опрошены директор и педагоги, родители школьников.
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