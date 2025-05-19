https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html

В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу

В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу - РИА Новости, 19.05.2025

В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу

Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:23:00+03:00

2025-05-19T12:23:00+03:00

2025-05-19T12:23:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу. В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа. "Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Хорольского муниципального округа", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Надзорное ведомство проверит работу школы, будут опрошены директор и педагоги, родители школьников.

https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край