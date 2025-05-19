В Приморье проверят школу из-за видео, где учитель бьет ученицу
Школу в Хорольском районе проверят из-за видео, на котором учитель бьет девочку
© Уссурийск - Михайловка (Приморский край)/TelegramКадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу
© Уссурийск - Михайловка (Приморский край)/Telegram
Кадр видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после видео, снятого в школе Хорольского округа Приморья, где учитель бьёт школьницу.
В соцсетях появилось видео, на котором женщина трясёт за плечи и несколько раз бьёт ладонью по голове девочку, сидящую за партой в классе. Указано, что кадры сняты в селе Новодевица Хорольского округа.
"Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Хорольского муниципального округа", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Надзорное ведомство проверит работу школы, будут опрошены директор и педагоги, родители школьников.
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