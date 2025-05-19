https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html

Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"

Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении" - РИА Новости, 19.05.2025

Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости заявил, что для того, чтобы оценивать шансы на победу в музыкальном конкурсе... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:53:00+03:00

2025-05-19T23:53:00+03:00

2025-05-19T23:53:00+03:00

шоубиз

россия

музыка

shaman (ярослав дронов)

интервидение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003963595_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_a4ed50083f0c3b4a84c702128c088e2e.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости заявил, что для того, чтобы оценивать шансы на победу в музыкальном конкурсе "Интервидение", нужно сначала создать песню, а после посмотреть на конкурентов. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman. "Для того, чтобы оценивать свои шансы на победу, нужно сначала создать свою песню, а потом посмотреть на конкурентов. А в конкурсе пока только Кыргызстан и Россия назвали своих претендентов. Беларусь тоже выбрала своего кандидата. Так что давайте работать, а осенью будем оценивать шансы", - сказал он. Shaman также назвал участие в конкурсе огромной ответственностью перед страной и народом. "Очень волнительно! И прежде всего потому, что это огромная ответственность перед страной, перед народом, который поверил в меня и доверил мне представлять Россию на конкурсе. Я и рад, и взволнован, и очень воодушевлен", - поделился он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html

https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017959059.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, музыка, shaman (ярослав дронов) , интервидение