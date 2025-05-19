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Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении" - РИА Новости, 19.05.2025
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Шоубиз
 
23:53 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении" - РИА Новости, 19.05.2025
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости заявил, что для того, чтобы оценивать шансы на победу в музыкальном конкурсе... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:53:00+03:00
2025-05-19T23:53:00+03:00
шоубиз
россия
музыка
shaman (ярослав дронов)
интервидение
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости заявил, что для того, чтобы оценивать шансы на победу в музыкальном конкурсе "Интервидение", нужно сначала создать песню, а после посмотреть на конкурентов. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman. "Для того, чтобы оценивать свои шансы на победу, нужно сначала создать свою песню, а потом посмотреть на конкурентов. А в конкурсе пока только Кыргызстан и Россия назвали своих претендентов. Беларусь тоже выбрала своего кандидата. Так что давайте работать, а осенью будем оценивать шансы", - сказал он. Shaman также назвал участие в конкурсе огромной ответственностью перед страной и народом. "Очень волнительно! И прежде всего потому, что это огромная ответственность перед страной, перед народом, который поверил в меня и доверил мне представлять Россию на конкурсе. Я и рад, и взволнован, и очень воодушевлен", - поделился он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html
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россия, музыка, shaman (ярослав дронов) , интервидение
Шоубиз, Россия, Музыка, SHAMAN (Ярослав Дронов) , ИнтерВидение
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"

Shaman: для оценки шансов на победу в Интервидении нужно увидеть соперников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости заявил, что для того, чтобы оценивать шансы на победу в музыкальном конкурсе "Интервидение", нужно сначала создать песню, а после посмотреть на конкурентов.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman.
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"Для того, чтобы оценивать свои шансы на победу, нужно сначала создать свою песню, а потом посмотреть на конкурентов. А в конкурсе пока только Кыргызстан и Россия назвали своих претендентов. Беларусь тоже выбрала своего кандидата. Так что давайте работать, а осенью будем оценивать шансы", - сказал он.
Shaman также назвал участие в конкурсе огромной ответственностью перед страной и народом.
"Очень волнительно! И прежде всего потому, что это огромная ответственность перед страной, перед народом, который поверил в меня и доверил мне представлять Россию на конкурсе. Я и рад, и взволнован, и очень воодушевлен", - поделился он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ШоубизРоссияМузыкаSHAMAN (Ярослав Дронов)ИнтерВидение
 
 
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