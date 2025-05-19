https://ria.ru/20250519/shaman-2017958834.html
Фан-клуб Shaman из Словакии помог жителям Курской области, заявил критик
Фан-клуб Shaman из Словакии помог жителям Курской области, заявил критик - РИА Новости, 19.05.2025
Фан-клуб Shaman из Словакии помог жителям Курской области, заявил критик
Фан-клуб заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) из Словакии собирал деньги в помощь пострадавшим в Курской области, сообщил РИА Новости музыкальный... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:46:00+03:00
2025-05-19T23:46:00+03:00
2025-05-19T23:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фан-клуб заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) из Словакии собирал деньги в помощь пострадавшим в Курской области, сообщил РИА Новости музыкальный критик Владимир Полупанов. "Он действительно популярен, его знают не только в России. Например, жители Словакии являются его поклонниками. Один фан-клуб приезжал на концерт в Москву в этом году, собирал деньги для пострадавших в Курской области - и собрали приличную сумму. Они сами проявили эту инициативу - вот что песни Shaman делают. У него международная слава несмотря на то, что он поет исключительно на русском", - сказал собеседник агентства. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html
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россия, словакия, shaman (ярослав дронов) , в мире, курская область
Шоубиз, Россия, Словакия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , В мире, Курская область
Фан-клуб Shaman из Словакии помог жителям Курской области, заявил критик
Критик Полупанов: фан-клуб Shaman из Словакии собирал деньги для курян