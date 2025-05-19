https://ria.ru/20250519/shaman-2017956755.html
Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении"
Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении" - РИА Новости, 19.05.2025
Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении"
Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) имеет все шансы одержать победу в музыкальном конкурсе... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:07:00+03:00
2025-05-19T23:07:00+03:00
2025-05-19T23:07:00+03:00
шоубиз
россия
интервидение
музыка
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967911962_0:395:2843:1994_1920x0_80_0_0_8bfe6b12fc644af16a179ed2d857b9f0.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) имеет все шансы одержать победу в музыкальном конкурсе "Интервидение" и точно войдет тройку сильнейших. "Выбор (представителя России - ред.) очень неплох. Сложно на данный момент прогнозировать. У Shaman есть все шансы победить. Все будет зависеть еще и от песни и номера. Например, часто на "Евровидении" побеждали не самые выдающиеся песни. Должен быть великолепный номер - как у Билана в Белграде. Думаю, в тройку он (Shaman - ред.) должен войти точно", - сказал он в беседе с РИА Новости. По мнению критика, также многое будет зависеть от величины масштаба соперников и формата голосования - будут делать выбор члены жюри или телезрители. "До самого мероприятия остается совсем немного времени - 20 сентября уже скоро. Однако до сих пор не опубликованы правила, по которым этот конкурс будет существовать. Большой вопрос - как это будет проходить", - добавил Полупанов. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html
https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967911962_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_1be580a8c45bf3fa4065cdaccea6596a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, интервидение, музыка, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, ИнтерВидение, Музыка, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении"
Критик Полупанов: Shaman имеет все шансы победить на Интервидении
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) имеет все шансы одержать победу в музыкальном конкурсе "Интервидение" и точно войдет тройку сильнейших.
"Выбор (представителя России - ред.) очень неплох. Сложно на данный момент прогнозировать. У Shaman есть все шансы победить. Все будет зависеть еще и от песни и номера. Например, часто на "Евровидении" побеждали не самые выдающиеся песни. Должен быть великолепный номер - как у Билана в Белграде. Думаю, в тройку он (Shaman - ред.) должен войти точно", - сказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению критика, также многое будет зависеть от величины масштаба соперников и формата голосования - будут делать выбор члены жюри или телезрители.
"До самого мероприятия остается совсем немного времени - 20 сентября уже скоро. Однако до сих пор не опубликованы правила, по которым этот конкурс будет существовать. Большой вопрос - как это будет проходить", - добавил Полупанов.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию
на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.