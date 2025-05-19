https://ria.ru/20250519/shaman-2017956755.html

Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении"

Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении" - РИА Новости, 19.05.2025

Критик оценил шансы Shaman на победу в "Интервидении"

Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) имеет все шансы одержать победу в музыкальном конкурсе... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:07:00+03:00

2025-05-19T23:07:00+03:00

2025-05-19T23:07:00+03:00

шоубиз

россия

интервидение

музыка

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967911962_0:395:2843:1994_1920x0_80_0_0_8bfe6b12fc644af16a179ed2d857b9f0.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) имеет все шансы одержать победу в музыкальном конкурсе "Интервидение" и точно войдет тройку сильнейших. "Выбор (представителя России - ред.) очень неплох. Сложно на данный момент прогнозировать. У Shaman есть все шансы победить. Все будет зависеть еще и от песни и номера. Например, часто на "Евровидении" побеждали не самые выдающиеся песни. Должен быть великолепный номер - как у Билана в Белграде. Думаю, в тройку он (Shaman - ред.) должен войти точно", - сказал он в беседе с РИА Новости. По мнению критика, также многое будет зависеть от величины масштаба соперников и формата голосования - будут делать выбор члены жюри или телезрители. "До самого мероприятия остается совсем немного времени - 20 сентября уже скоро. Однако до сих пор не опубликованы правила, по которым этот конкурс будет существовать. Большой вопрос - как это будет проходить", - добавил Полупанов. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html

https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, интервидение, музыка, shaman (ярослав дронов)