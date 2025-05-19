https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html

Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"

Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025

Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе "Интервидение", отметив, что для... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:05:00+03:00

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шоубиз

россия

shaman (ярослав дронов)

музыка

интервидение

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе "Интервидение", отметив, что для начала нужно изучить правила конкурса о требованиях к композиции. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman. "Пока нет ответа на этот вопрос. Надо посмотреть правила конкурса: должна ли песня быть новой и ещё нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия. Но обещаю, что буду делать всё, что могу", - сказал артист, отвечая на вопрос агентства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html

https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html

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россия, shaman (ярослав дронов) , музыка, интервидение