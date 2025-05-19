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Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025
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Шоубиз
 
23:05 19.05.2025 (обновлено: 23:07 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html
Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"
Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025
Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе "Интервидение", отметив, что для... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:05:00+03:00
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шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
музыка
интервидение
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе "Интервидение", отметив, что для начала нужно изучить правила конкурса о требованиях к композиции. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman. "Пока нет ответа на этот вопрос. Надо посмотреть правила конкурса: должна ли песня быть новой и ещё нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия. Но обещаю, что буду делать всё, что могу", - сказал артист, отвечая на вопрос агентства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html
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россия, shaman (ярослав дронов) , музыка, интервидение
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, ИнтерВидение
Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"

Shaman пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе Интервидение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе "Интервидение", отметив, что для начала нужно изучить правила конкурса о требованиях к композиции.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. В понедельник стало известно, что Россию на конкурсе представит Shaman.
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"Пока нет ответа на этот вопрос. Надо посмотреть правила конкурса: должна ли песня быть новой и ещё нигде не звучавшей, или там какие-то другие условия. Но обещаю, что буду делать всё, что могу", - сказал артист, отвечая на вопрос агентства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ШоубизРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)МузыкаИнтерВидение
 
 
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