https://ria.ru/20250519/shaman-2017796155.html

Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025

Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:27:00+03:00

2025-05-19T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале."Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов", — сообщил телеканал.Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м."С социологической точки зрения это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста. Таким образом, Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день", — пояснили они.В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Как сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций мероприятия Анастасия Григорьева, оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Конкурс будут транслировать Первый канал и VK.

https://ria.ru/20250429/putin-2014136235.html

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россия, москва, владимир путин, интервидение, общество, вциом