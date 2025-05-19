Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение"
Певец Shaman. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
"Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов", — сообщил телеканал.
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
29 апреля, 17:22
Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м.
«
"С социологической точки зрения это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста. Таким образом, Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день", — пояснили они.
В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.
Как сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций мероприятия Анастасия Григорьева, оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Конкурс будут транслировать Первый канал и VK.
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27