Рейтинг@Mail.ru
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 19.05.2025 (обновлено: 12:18 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/shaman-2017796155.html
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 19.05.2025
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:27:00+03:00
2025-05-19T12:18:00+03:00
россия
культура
москва
владимир путин
интервидение
общество
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922462_0:154:3074:1883_1920x0_80_0_0_973ba79d567dabcd8ce508cd0e41d9be.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале."Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов", — сообщил телеканал.Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м.&quot;С социологической точки зрения это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста. Таким образом, Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день&quot;, — пояснили они.В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Как сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций мероприятия Анастасия Григорьева, оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Конкурс будут транслировать Первый канал и VK.
https://ria.ru/20250429/putin-2014136235.html
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922462_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_273ec47837018a441ef07cf095904bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, интервидение, общество, вциом
Россия, Культура, Москва, Владимир Путин, ИнтерВидение, Общество, ВЦИОМ
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец Shaman
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Певец Shaman. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит страну на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
"Организаторами принято решение, что на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025 года Россию представляет Shaman — Ярослав Дронов", — сообщил телеканал.
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
29 апреля, 17:22
Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м.
«

"С социологической точки зрения это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста. Таким образом, Shaman является наиболее популярным эстрадным исполнителем в России на сегодняшний день", — пояснили они.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.
Как сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций мероприятия Анастасия Григорьева, оно пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Конкурс будут транслировать Первый канал и VK.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинИнтерВидениеОбществоВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала