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Владелец интернет-форума "Двач" сообщил о приостановке работы сайта

Владелец интернет-форума "Двач" сообщил о приостановке работы сайта - РИА Новости, 19.05.2025

Владелец интернет-форума "Двач" сообщил о приостановке работы сайта

Владелец интернет-форума "Двач" Нариман Намазов сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы домена 2ch.hk, но при этом резервные домены работают. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:42:00+03:00

2025-05-19T17:42:00+03:00

2025-05-19T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владелец интернет-форума "Двач" Нариман Намазов сообщил в своем Telegram-канале о приостановке работы домена 2ch.hk, но при этом резервные домены работают. "У Двача приостановили (не знаю, временно или навсегда) работу домена 2ch.hk. Пытаемся восстановить домен, но шансы на успех сомнительны. Скорее всего работа одной из соседних недружественных стран", - сообщил Намазов в своем Telegram-канале "Абу". Он также добавил, что резервные домены 2ch.su, 2ch.life, dva4.ru работают и предположил, что основным доменом станет 2ch.su.

https://ria.ru/20250517/reddit-2017520392.html

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