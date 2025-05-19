https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html

Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным

Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

2025-05-19T16:57:00+03:00

россия

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дональд трамп

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марко рубио

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников."Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, <...> если Россия не пойдет на уступки", — говорится в материале.Отмечается, что во время телефонного разговора, который должен состояться в понедельник между американским лидером и российским президентом Владимиром Путиным, глава Белого дома может сообщить, что не станет мешать одобрению этой инициативы.При этом автор материала добавил, что российская экономика в значительной степени приспособилась к годам масштабных санкций.Агентство Bloomberg сообщало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500 процентов на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить американцам участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html

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россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, дональд трамп, владимир путин, марко рубио