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Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
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12:29 19.05.2025 (обновлено: 16:57 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T16:57:00+03:00
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников."Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, &lt;...&gt; если Россия не пойдет на уступки", — говорится в материале.Отмечается, что во время телефонного разговора, который должен состояться в понедельник между американским лидером и российским президентом Владимиром Путиным, глава Белого дома может сообщить, что не станет мешать одобрению этой инициативы.При этом автор материала добавил, что российская экономика в значительной степени приспособилась к годам масштабных санкций.Агентство Bloomberg сообщало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500 процентов на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить американцам участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
Россия, США, В мире, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным

Bloomberg: Трамп может поддержать проект о сокрушительных санкциях против РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
"Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, <...> если Россия не пойдет на уступки", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 11:10
Отмечается, что во время телефонного разговора, который должен состояться в понедельник между американским лидером и российским президентом Владимиром Путиным, глава Белого дома может сообщить, что не станет мешать одобрению этой инициативы.
При этом автор материала добавил, что российская экономика в значительной степени приспособилась к годам масштабных санкций.
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Вчера, 10:26
Агентство Bloomberg сообщало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500 процентов на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить американцам участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным
Вчера, 09:53
 
РоссияСШАВ миреСанкции в отношении РоссииДональд ТрампВладимир ПутинМарко Рубио
 
 
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