https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T12:29:00+03:00
2025-05-19T16:57:00+03:00
россия
сша
в мире
санкции в отношении россии
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_ac54a89613cf07358ad10ee643fd7fce.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может согласиться на введение "сокрушительных санкций" против России, которые предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников."Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, <...> если Россия не пойдет на уступки", — говорится в материале.Отмечается, что во время телефонного разговора, который должен состояться в понедельник между американским лидером и российским президентом Владимиром Путиным, глава Белого дома может сообщить, что не станет мешать одобрению этой инициативы.При этом автор материала добавил, что российская экономика в значительной степени приспособилась к годам масштабных санкций.Агентство Bloomberg сообщало, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500 процентов на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить американцам участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. * Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017778087.html
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd2075abed22fce445f8c4dfc2f60558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
Россия, США, В мире, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Bloomberg: Трамп может поддержать проект о сокрушительных санкциях против РФ