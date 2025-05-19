Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате
Гострудинспекция: взрыв на заводе в Салавате произошел при вскрытии двери цеха
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате
Последствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Взрыв на территории завода в башкирском Салавате произошел при вскрытии двери цеха, запертой изнутри, работников отбросило ударной волной, сообщает Гострудинспекция по региону на своем сайте.
Взрыв на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате произошел 16 мая. В реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице в Салавате, еще один пострадавший скончался в ожоговом центре Уфы в понедельник. По данным минздрава региона, в больнице в стабильно тяжелом состоянии остается 48-летний мужчина.
Гострудинспекция республики проинформировала об организации расследования инцидента на заводе. "В извещении о несчастном случае, поступившем в инспекцию, работодатель пояснил, что в то утро сотрудники, приехавшие на смену, не могли достучаться в цех — дверь была закрыта изнутри. При её вскрытии произошёл хлопок, работников отбросило ударной волной. В момент возгорания в цехе находился один сотрудник, 45-летний аппаратчик гранулирования, который оказался под завалами и был обнаружен погибшим", - говорится в сообщении.
По данным инспекции, 48-летний пострадавший, который находится в республиканском ожоговом центре, в то утро приходил на предприятие устраиваться на работу.
Появилось видео с места взрыва завода в Салавате
16 мая, 10:38