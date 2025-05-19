https://ria.ru/20250519/salavat-2017839696.html

Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате

Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате - РИА Новости, 19.05.2025

Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате

Взрыв на территории завода в башкирском Салавате произошел при вскрытии двери цеха, запертой изнутри, работников отбросило ударной волной, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:34:00+03:00

2025-05-19T14:34:00+03:00

2025-05-19T14:34:00+03:00

происшествия

салават

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УФА, 19 мая – РИА Новости. Взрыв на территории завода в башкирском Салавате произошел при вскрытии двери цеха, запертой изнутри, работников отбросило ударной волной, сообщает Гострудинспекция по региону на своем сайте. Взрыв на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате произошел 16 мая. В реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице в Салавате, еще один пострадавший скончался в ожоговом центре Уфы в понедельник. По данным минздрава региона, в больнице в стабильно тяжелом состоянии остается 48-летний мужчина. Гострудинспекция республики проинформировала об организации расследования инцидента на заводе. "В извещении о несчастном случае, поступившем в инспекцию, работодатель пояснил, что в то утро сотрудники, приехавшие на смену, не могли достучаться в цех — дверь была закрыта изнутри. При её вскрытии произошёл хлопок, работников отбросило ударной волной. В момент возгорания в цехе находился один сотрудник, 45-летний аппаратчик гранулирования, который оказался под завалами и был обнаружен погибшим", - говорится в сообщении. По данным инспекции, 48-летний пострадавший, который находится в республиканском ожоговом центре, в то утро приходил на предприятие устраиваться на работу.

https://ria.ru/20250516/video-2017287549.html

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уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, салават, уфа, республика башкортостан