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Эксперт: Дан мог победить в выборах президента в Румынии благодаря вбросам - РИА Новости, 19.05.2025
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11:45 19.05.2025 (обновлено: 11:50 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017799854.html
Эксперт: Дан мог победить в выборах президента в Румынии благодаря вбросам
Эксперт: Дан мог победить в выборах президента в Румынии благодаря вбросам - РИА Новости, 19.05.2025
Эксперт: Дан мог победить в выборах президента в Румынии благодаря вбросам
Победа мэра Бухареста Никушора Дана в президентских выборах в Румынии, несмотря на победу оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре, связана с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:45:00+03:00
2025-05-19T11:50:00+03:00
румыния
венгрия
сша
никушор дан
кэлин джеорджеску
евросоюз
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Победа мэра Бухареста Никушора Дана в президентских выборах в Румынии, несмотря на победу оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре, связана с вбросами и накрутками, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение. "Первое, с чем она (победа Дана - ред.) явно связана - с вбросами и накрутками. Симион говорил о том, что там 4 миллиона мертвых душ обнаружили. Скорее всего, про 4 миллиона он преувеличил. Но миллион, судя по всему, там был. Ну, никак не выходило, что Дан может честно победить. Опросы почти все давали преимущество Симиону, причем значительное. И только дня за три до второго тура начались вбросы о том, что может победить Дан", - сказал он РИА Новости. Эксперт отметил, что поэтому поверить в честность победы Дана трудно, пояснив, что всё же часть избирателей действительно проголосовала за Дана из соображений того, что Румыния бедная страна, а победа Симиона означала бы лишения дотаций из ЕС. "Второй момент. Среди этнических румын Симион все равно победил даже по официальным цифрам. Победу Дану принесли этнические венгры. Они почти поголовно за него голосовали, потому что Симион румынский националист. И здесь никакой (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан бы ничего не сделал, потому что Орбан говорил из Венгрии, а у венгров в Румынии свои внутренние соображения. Победу Дану принесли цыгане, которых в Румынии тоже очень много, а Симион нелестно о них отзывался", - продолжил Трухачев. Он добавил, что на выборы президента в Румынии также оказали влияние и западноевропейские государства. "Сейчас это были звонки из Франции. Поэтому, как уж оно там происходило, свечку не держали, но, судя по всему, это было", - полагает он. "Плюс ко всему ещё один момент. Очень большая была явка за границей. Румыны в большом количестве работают за границей, порядка трех миллионов человек там находятся на заработках... В Западной Европе, конечно, плохо контролировалось это голосование. Там могло происходить все что угодно. Вот еще один ресурс. Вот там могли влиять", - сказал эксперт. Трухачев добавил, что не ожидает протестов по итогам выборов, поскольку проигравший кандидат - Симион - признал своё поражение. "Ну, конечно, (вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей Мюнхенской речи - ред.) был прав, потому что это логика военного времени. Знаете, это голосование из области - ты выбился из военной дисциплины против России по снабжению Украины", - заключил он. Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/telegram-2017734184.html
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017738585.html
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румыния, венгрия, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025
Румыния, Венгрия, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2025
Эксперт: Дан мог победить в выборах президента в Румынии благодаря вбросам

Трухачев: победа Дана на выборах в Румынии связана с вбросами и накрутками

© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Победа мэра Бухареста Никушора Дана в президентских выборах в Румынии, несмотря на победу оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре, связана с вбросами и накрутками, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
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"Первое, с чем она (победа Дана - ред.) явно связана - с вбросами и накрутками. Симион говорил о том, что там 4 миллиона мертвых душ обнаружили. Скорее всего, про 4 миллиона он преувеличил. Но миллион, судя по всему, там был. Ну, никак не выходило, что Дан может честно победить. Опросы почти все давали преимущество Симиону, причем значительное. И только дня за три до второго тура начались вбросы о том, что может победить Дан", - сказал он РИА Новости.
Эксперт отметил, что поэтому поверить в честность победы Дана трудно, пояснив, что всё же часть избирателей действительно проголосовала за Дана из соображений того, что Румыния бедная страна, а победа Симиона означала бы лишения дотаций из ЕС.
"Второй момент. Среди этнических румын Симион все равно победил даже по официальным цифрам. Победу Дану принесли этнические венгры. Они почти поголовно за него голосовали, потому что Симион румынский националист. И здесь никакой (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан бы ничего не сделал, потому что Орбан говорил из Венгрии, а у венгров в Румынии свои внутренние соображения. Победу Дану принесли цыгане, которых в Румынии тоже очень много, а Симион нелестно о них отзывался", - продолжил Трухачев.
Он добавил, что на выборы президента в Румынии также оказали влияние и западноевропейские государства. "Сейчас это были звонки из Франции. Поэтому, как уж оно там происходило, свечку не держали, но, судя по всему, это было", - полагает он.
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"Плюс ко всему ещё один момент. Очень большая была явка за границей. Румыны в большом количестве работают за границей, порядка трех миллионов человек там находятся на заработках... В Западной Европе, конечно, плохо контролировалось это голосование. Там могло происходить все что угодно. Вот еще один ресурс. Вот там могли влиять", - сказал эксперт.
Трухачев добавил, что не ожидает протестов по итогам выборов, поскольку проигравший кандидат - Симион - признал своё поражение.
"Ну, конечно, (вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей Мюнхенской речи - ред.) был прав, потому что это логика военного времени. Знаете, это голосование из области - ты выбился из военной дисциплины против России по снабжению Украины", - заключил он.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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