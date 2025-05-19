Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий
Мэр Бухареста Дан хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий
© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий, которая поддержит будущее правительство.
Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре президентских выборов, состоявшихся 4 мая, он занял третье место. В ответ на это премьер Румынии Марчел Чолаку 5 мая заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции. Новому президенту придется назначить и нового премьер-министра.
"Я жду, чтобы у нас было правительство, которое поддержат все четыре партии", - заявил Дан журналистам после того, как стало очевидно, что он побеждает на выборах.
По его словам, коалиция в парламенте должна быть создана за счет проевропейских сил - это СДП, НЛП, UDMR и партия "Союз спасения Румынии".
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.