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Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий - РИА Новости, 19.05.2025
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05:41 19.05.2025 (обновлено: 12:39 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017752939.html
Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий
Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий
Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:41:00+03:00
2025-05-19T12:39:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
никушор дан
марчел чолаку
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий, которая поддержит будущее правительство. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре президентских выборов, состоявшихся 4 мая, он занял третье место. В ответ на это премьер Румынии Марчел Чолаку 5 мая заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции. Новому президенту придется назначить и нового премьер-министра. "Я жду, чтобы у нас было правительство, которое поддержат все четыре партии", - заявил Дан журналистам после того, как стало очевидно, что он побеждает на выборах. По его словам, коалиция в парламенте должна быть создана за счет проевропейских сил - это СДП, НЛП, UDMR и партия "Союз спасения Румынии". В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017749792.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Марчел Чолаку, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий

Мэр Бухареста Дан хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий, которая поддержит будущее правительство.
Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре президентских выборов, состоявшихся 4 мая, он занял третье место. В ответ на это премьер Румынии Марчел Чолаку 5 мая заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции. Новому президенту придется назначить и нового премьер-министра.
Никушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
04:38
"Я жду, чтобы у нас было правительство, которое поддержат все четыре партии", - заявил Дан журналистам после того, как стало очевидно, что он побеждает на выборах.
По его словам, коалиция в парламенте должна быть создана за счет проевропейских сил - это СДП, НЛП, UDMR и партия "Союз спасения Румынии".
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Вчера, 23:23
 
В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанМарчел ЧолакуКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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