https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017752939.html

Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий

Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий - РИА Новости, 19.05.2025

Мэр Бухареста хочет создать коалицию из четырех партий

Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:41:00+03:00

2025-05-19T05:41:00+03:00

2025-05-19T12:39:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

сша

никушор дан

марчел чолаку

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Румынии, хочет создать коалицию из четырех проевропейских партий, которая поддержит будущее правительство. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре президентских выборов, состоявшихся 4 мая, он занял третье место. В ответ на это премьер Румынии Марчел Чолаку 5 мая заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции. Новому президенту придется назначить и нового премьер-министра. "Я жду, чтобы у нас было правительство, которое поддержат все четыре партии", - заявил Дан журналистам после того, как стало очевидно, что он побеждает на выборах. По его словам, коалиция в парламенте должна быть создана за счет проевропейских сил - это СДП, НЛП, UDMR и партия "Союз спасения Румынии". В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017749792.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025