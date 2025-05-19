Мэр Бухареста побеждает на выборах в Румынии
Дан побеждает на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов внутри страны
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Никушор Дан
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК республики после подсчета 100% голосов, отданных внутри страны.
По информации избиркома, он набрал 55,16%. Соперник Дана, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион получает 44,84% голосов. Он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
При этом после подсчета 99,95% всех голосов в сумме у мэра Бухареста набирается 53,69% голосов, а у лидера AUR — 46,31%.
Что известно о мэре Бухареста
Дан выступает за более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США. Он считает необходимым увеличить расходы страны на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП. Кроме того, Дан заявлял о планах создать "оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)", модернизировать разведывательную инфраструктуру за счет использования искусственного интеллекта, наладить партнерские отношения с экспертами частного сектора в области кибербезопасности и интегрироваться в европейскую разведывательную систему.
Не в первый раз
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25