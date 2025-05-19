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Мэр Бухареста побеждает на выборах в Румынии

Мэр Бухареста побеждает на выборах в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Мэр Бухареста побеждает на выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК республики после подсчета 100% голосов, отданных внутри страны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:49:00+03:00

2025-05-19T02:49:00+03:00

2025-05-19T04:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК республики после подсчета 100% голосов, отданных внутри страны.По информации избиркома, он набрал 55,16%. Соперник Дана, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион получает 44,84% голосов. Он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.При этом после подсчета 99,95% всех голосов в сумме у мэра Бухареста набирается 53,69% голосов, а у лидера AUR — 46,31%.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, где Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Что известно о мэре БухарестаДан выступает за более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США. Он считает необходимым увеличить расходы страны на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП. Кроме того, Дан заявлял о планах создать "оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)", модернизировать разведывательную инфраструктуру за счет использования искусственного интеллекта, наладить партнерские отношения с экспертами частного сектора в области кибербезопасности и интегрироваться в европейскую разведывательную систему.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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