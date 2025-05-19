https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017743532.html

Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Симион признал поражение на выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:51:00+03:00

2025-05-19T01:51:00+03:00

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румыния

президентские выборы в румынии — 2025

в мире

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никушор дан

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии.Как сообщил ЦИК республики после обработки 99,19% бюллетеней, во втором туре лидерство удерживает мэр Бухареста Никушор Дан с 53,98% голосов. Симиону же достаются 46,02%."Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой", — написал оппозиционер в Facebook*.Он поблагодарил тех, кто за него голосовал, заверив, что продолжит представлять интересы румынского общества, несмотря на поражениt.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, где Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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