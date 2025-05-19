https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017738585.html
Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство
Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство - РИА Новости, 19.05.2025
Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство
Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, готов обсудить с лидерами партий создание нового правительства. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:28:00+03:00
2025-05-19T00:28:00+03:00
2025-05-19T11:43:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, готов обсудить с лидерами партий создание нового правительства. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. "Есть три важных вещи: дефицит бюджета, безопасность Румынии и начало обсуждения нового правительства. В неформальном общении я, вероятно, созову партии для обсуждения уже завтра (в понедельник - ред.), а затем через несколько недель проведу техническое обсуждение", - заявил Дан журналистам. Он отметил, что намерен обсуждать политические проблемы, но сначала хочет увидеть, что происходит внутри партий. В частности, Дан обеспокоен нестабильностью Социал-демократической партии, которая после первого тура выборов президента вышла из правящей коалиции. "Дискуссия о новом правительстве будет посвящена не только тому, кто станет премьер-министром, но и комплексу мер, которые мы должны принять как минимум до конца года", - подчеркнул Дан. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017735973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство
Лидирующий на выборах в Румынии Дан хочет обсудить создание нового правительства
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, готов обсудить с лидерами партий создание нового правительства.
В воскресенье в Румынии
проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан
(21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%.
"Есть три важных вещи: дефицит бюджета, безопасность Румынии и начало обсуждения нового правительства. В неформальном общении я, вероятно, созову партии для обсуждения уже завтра (в понедельник - ред.), а затем через несколько недель проведу техническое обсуждение", - заявил Дан журналистам.
Он отметил, что намерен обсуждать политические проблемы, но сначала хочет увидеть, что происходит внутри партий. В частности, Дан обеспокоен нестабильностью Социал-демократической партии, которая после первого тура выборов президента вышла из правящей коалиции.
"Дискуссия о новом правительстве будет посвящена не только тому, кто станет премьер-министром, но и комплексу мер, которые мы должны принять как минимум до конца года", - подчеркнул Дан.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску
одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США
.