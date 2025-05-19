https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017738585.html

Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство

Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство - РИА Новости, 19.05.2025

Кандидат в президенты Румынии Дан хочет обсудить новое правительство

Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, готов обсудить с лидерами партий создание нового правительства. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:28:00+03:00

2025-05-19T00:28:00+03:00

2025-05-19T11:43:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, готов обсудить с лидерами партий создание нового правительства. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. "Есть три важных вещи: дефицит бюджета, безопасность Румынии и начало обсуждения нового правительства. В неформальном общении я, вероятно, созову партии для обсуждения уже завтра (в понедельник - ред.), а затем через несколько недель проведу техническое обсуждение", - заявил Дан журналистам. Он отметил, что намерен обсуждать политические проблемы, но сначала хочет увидеть, что происходит внутри партий. В частности, Дан обеспокоен нестабильностью Социал-демократической партии, которая после первого тура выборов президента вышла из правящей коалиции. "Дискуссия о новом правительстве будет посвящена не только тому, кто станет премьер-министром, но и комплексу мер, которые мы должны принять как минимум до конца года", - подчеркнул Дан. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017735973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025