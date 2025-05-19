https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017735973.html

Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии

Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии - РИА Новости, 19.05.2025

Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии

Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:03:00+03:00

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2025-05-19T11:45:00+03:00

в мире

румыния

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никушор дан

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кэлин джеорджеску

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом США Дональдом Трампом и президентом Молдавии Майей Санду. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 98% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что во втором туре Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. "Брюссель, Кишинев, Вашингтон — посмотрим в зависимости от срочности. Но, очевидно, это первые направления", - заявил Дан, отвечая на вопрос журналистов, с кем из лидеров других стран он намерен встретиться после победы. Он поблагодарил за мобилизацию граждан Румынии, которые проживают в Молдавии. Также Дан уточнил, кто из политических лидеров поддержал его больше всего. "Эммануил Макрон меня поддержал. Майя Санду — думаю, ее поддержка была очень-очень важной", - отметил Дан. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, майя санду, кэлин джеорджеску, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025