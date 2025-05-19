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Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии - РИА Новости, 19.05.2025
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00:03 19.05.2025 (обновлено: 11:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017735973.html
Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии
Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии
Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:03:00+03:00
2025-05-19T11:45:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
никушор дан
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом США Дональдом Трампом и президентом Молдавии Майей Санду. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 98% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что во втором туре Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. "Брюссель, Кишинев, Вашингтон — посмотрим в зависимости от срочности. Но, очевидно, это первые направления", - заявил Дан, отвечая на вопрос журналистов, с кем из лидеров других стран он намерен встретиться после победы. Он поблагодарил за мобилизацию граждан Румынии, которые проживают в Молдавии. Также Дан уточнил, кто из политических лидеров поддержал его больше всего. "Эммануил Макрон меня поддержал. Майя Санду — думаю, ее поддержка была очень-очень важной", - отметил Дан. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, майя санду, кэлин джеорджеску, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Майя Санду, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2025
Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии

Лидирующий на выборах в Румынии Дан хочет встретиться с Трампом и Санду

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан, который лидирует во втором туре выборов президента Румынии, после окончательной победы хочет встретиться с главами ЕС, президентом США Дональдом Трампом и президентом Молдавии Майей Санду.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
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После обработки 98% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что во втором туре Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%.
"Брюссель, Кишинев, Вашингтон — посмотрим в зависимости от срочности. Но, очевидно, это первые направления", - заявил Дан, отвечая на вопрос журналистов, с кем из лидеров других стран он намерен встретиться после победы.
Он поблагодарил за мобилизацию граждан Румынии, которые проживают в Молдавии. Также Дан уточнил, кто из политических лидеров поддержал его больше всего.
"Эммануил Макрон меня поддержал. Майя Санду — думаю, ее поддержка была очень-очень важной", - отметил Дан.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанМайя СандуКэлин ДжеорджескуЕвросоюзПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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