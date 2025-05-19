Румыния продолжит антироссийский курс, считает посол России в Бухаресте
Посол Липаев: Румыния продолжит антироссийский курс после победы на Дана
© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Румыния продолжит придерживаться антироссийского курса после победы на президентских выборах мэра Бухареста Никушора Дана, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.
"С высокой долей вероятности все останется по-прежнему. Потому что не произошла смена политических элит, у власти осталась фактически та же самая правящая группа, только поменялись актеры. Румыния, скорее всего, продолжит свой антироссийский курс, она продолжит поддержку Украины, она будет следовать в русле тех внешнеполитических установок, которые будут разрабатываться в Вашингтоне или Брюсселе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил посол, у новых румынских властей, скорее всего, нет заинтересованности в изменении внешнеполитического курса, но нет и самих возможностей для этого, поскольку страна связана своими обязательствами в рамках Евросоюза и НАТО.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.