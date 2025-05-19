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Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 99 процентов бюллетеней
Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 99 процентов бюллетеней - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 99 процентов бюллетеней
Мэр Бухареста Никушор Дан сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Румынии с 53,98% голосов, сообщил ЦИК страны после обработки 99,19% бюллетеней. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:41:00+03:00
2025-05-19T00:41:00+03:00
2025-05-19T00:43:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Румынии с 53,98% голосов, сообщил ЦИК страны после обработки 99,19% бюллетеней.В своих соцсетях политик уже объявил о победе. Его соперник, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, пока набирает 46,02% голосов.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, где Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бухарест, румыния, президентские выборы в румынии — 2025, никушор дан, джордже симион
В мире, Бухарест, Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2025, Никушор Дан, Джордже Симион
Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 99 процентов бюллетеней
Дан лидирует на выборах главы Румынии после подсчета 99,19 процентов голосов