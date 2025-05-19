https://ria.ru/20250519/rubl-2017739098.html

Эксперт назвал неизбежный сценарий для рубля на лето

Эксперт назвал неизбежный сценарий для рубля на лето - РИА Новости, 19.05.2025

Эксперт назвал неизбежный сценарий для рубля на лето

Летом произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:15:00+03:00

2025-05-19T02:15:00+03:00

2025-05-19T02:15:00+03:00

экономика

россия

доллар

рубль

андрей бархота

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Летом произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По мнению эксперта, ослабление произойдет независимо от рыночной конъюнктуры и санкционной проблематики."Рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ. Поэтому не исключено, что летом государство может прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы ослабить национальную валюту", — говорит эксперт.В основном речь может идти о монетарных мерах. Как следствие, летом курс рубля должен составить не менее 85-95 за доллар, прогнозирует он.

https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html

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экономика, россия, доллар, рубль, андрей бархота