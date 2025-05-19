https://ria.ru/20250519/rossija-2017920299.html

Россия и Китай ведут переговоры о безвизовых групповых поездках

Россия и Китай ведут переговоры о безвизовых групповых поездках - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и Китай ведут переговоры о безвизовых групповых поездках

Россия и Китай ведут переговоры об улучшении условий безвизовых групповых поездок - например, снижении минимального порога туристов с пяти человек до трех,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:45:00+03:00

2025-05-19T18:45:00+03:00

2025-05-19T18:45:00+03:00

туризм

россия

китай

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай ведут переговоры об улучшении условий безвизовых групповых поездок - например, снижении минимального порога туристов с пяти человек до трех, чтобы путешествие могли совершать семьи и небольшие группы, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. "Между Россией и Китаем действует механизм поездок организованных туристических групп от пяти человек на безвизовой основе. Им уже воспользовалось более 1 миллиона российских и китайских туристов. С МИД Китая ведем переговоры по улучшению условий таких поездок", – рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, слова которого привели в сообщении. "Например, можно будет совершить безвизовое путешествие семьей или компанией от трех человек, а максимальный срок поездки увеличится как минимум в полтора раза", - добавил чиновник. Он также сообщил, что с момента запуска единой электронной визы в России этим механизмом воспользовались более 400 тысяч китайских туристов. Вахруков, добавил, что в ближайшее время планируется продлить срок пребывания по такой визе с 16 до 30 дней. По данным замминистра, число туристов из Китая уверенно растет: за прошлый год Россию посетило 1,1 миллиона путешественников из этой страны. останавливавшихся в гостиницах.

https://ria.ru/20250127/shos-1995632067.html

https://ria.ru/20250118/kitay-1994372755.html

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россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)