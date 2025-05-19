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Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь - РИА Новости, 19.05.2025
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь
Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:19:00+03:00
2025-05-19T17:19:00+03:00
2025-05-19T17:19:00+03:00
экономика
россия
китай
кемеровская область
александр новак
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь. Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html
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экономика, россия, китай, кемеровская область, александр новак
Экономика, Россия, Китай, Кемеровская область, Александр Новак
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь
Новак: Москва и Пекин ведут переговоры об отмене пошлины на российский уголь