Рейтинг@Mail.ru
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь - РИА Новости, 19.05.2025
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь
Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:19:00+03:00
2025-05-19T17:19:00+03:00
экономика
россия
китай
кемеровская область
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь. Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html
россия
китай
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, кемеровская область, александр новак
Экономика, Россия, Китай, Кемеровская область, Александр Новак
Новак ответил на вопрос о возможной отмене пошлины КНР на российский уголь

Новак: Москва и Пекин ведут переговоры об отмене пошлины на российский уголь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь.
Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай, заявил Новак
Вчера, 17:08
 
ЭкономикаРоссияКитайКемеровская областьАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала