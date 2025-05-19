https://ria.ru/20250519/rossija-2017880465.html

В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине

В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине

Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:47:00+03:00

2025-05-19T16:47:00+03:00

2025-05-19T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250517/mid-2017572675.html

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2025

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россия, дмитрий песков, украина