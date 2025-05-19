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В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rossija-2017880465.html
В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине
В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине
Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:47:00+03:00
2025-05-19T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина
В Кремле заявили о готовности к работе по урегулированию на Украине

Песков: Россия готова к долгой работе по выработке решения украинского конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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